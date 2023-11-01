أنور الغازي يتحدى ماينتس ويرفض الاعتذار عن موقفه تجاه الحرب على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نفى المهاجم الهولندي أنور الغازي اعتذاره إلى نادي ماينتس الألماني صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب تعليقات أدلى بها بشأن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ماينتس يوقف أنور الغازي

وقرر ماينتس إيقاف الغازي في 17 أكتوبر الجاري بسبب اتخاذه موقفاً بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك بعدما نشر أنور غازي منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بداية الصراع في وقت سابق من الشهر الحالي، بما في ذلك عبارة «من النهر الى البحر، فلسطين ستتحرّر».

وقال نادي ماينتس اليوم الأربعاء، إنه فوجئ ولم يفهم منشور الغازي على موقع «إنستغرام» الذي ينفي فيه النأي بنفسه عن منشور سابق حول الصراع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس نُشرت منتصف أكتوبر الماضي. واعتبر ماينتس أن هذه الرسالة لا تتوافق مع قيم النادي فأوقف الغازي.

ونشر أنور الغازي وهو هولندي من أصول مغربية الجمعة الماضي رسالة جديدة على موقع «إنستغرام»، أدان فيها «قتل المدنيين الأبرياء في فلسطين وإسرائيل» وقدم «تعازيه للضحايا الأبرياء لهذا الصراع، بغض النظر عن جنسياتهم».

وأعلن ماينتس الإثنين الماضي عودة الغازي إلى صفوف الفريق، مؤكدا أن اللاعب، خلال محادثات عدة مع إدارة النادي نأى بنفسه عن رسالته المنشورة على حسابه على «إنستغرام» والتي حذفها بنفسه بعد بضع دقائق لاحقاً».

لكن الغازي (28 عاماً) أكّد اليوم الأربعاء عبر حسابه على «إنستغرام»: «لست نادماً، ولا أشعر بأي أسف على موقفي. ولا أنأى بنفسي عما قلته أو أؤيده اليوم وحتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين»، دون أن يكرّر عبارة «من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرّر»، داعياً إلى وقف القتل في غزة.

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وقال: «أي تصريح أو تعليق أو اعتذار منسوب لي غير صحيح من الناحية الواقعية، ولم أسمح به».

وقال ماينتس في رد فعله: «أخذ ماينتس علماً بتصريحات أنور الغازي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النادي، بدهشة وعدم فهم»، موضحاً أن اللاعب كان في إجازة مرضية يوم الاثنين، مشيرا إلى أن النادي يدرس الوقائع قانونياً وسيقوم بعد ذلك بتقييمها.