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ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 12:01 صباحا
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
اللاعب الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي. (أرشيفية: الإنترنت)
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فسخ فريق ماينز الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة عقد اللاعب الهولندي أنور الغازي، وذلك لدعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عن الأطفال الذين يقتلون بلا ذنب في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وطلب النادي الذي يحتل المركز الثامن عشر، الأخير في ترتيب الدوري الألماني، من اللاعب الاعتذار والتراجع عن دعم القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل، غير أنه رفض، متمسكًا بموقفه الإنساني.

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وعلق المهاجم ذو الأصول المغربية والبالغ 28 عامًا على فسخ عقده بالقول: «سأقف مع الحق، حتى لو كنت وحيدًا.. خسارة مصدر رزقي لا تساوي شيئًا بالمقارنة مع الجحيم الذي يتعرض له الأبرياء في غزة»، مطالبًا بإيقاف الحرب.

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