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روبرتو مارتينيز: منتخب البرتغال بحاجة للتطور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 03:46 مساء
روبرتو مارتينيز: منتخب البرتغال بحاجة للتطور
رونالدو ومارتينيز يحتفلان بفوز منتخب البرتغال في إحدى المباريات (فيسبوك)
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أكد مدرب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، إنه على الرغم من ضمان التأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا التي ستقام العام المقبل، إلا أن المنتخب يحتاج إلى مواصلة التطور للفوز بالبطولة، وقال إن هدفه هو المشاركة في «يورو 2024» بفريق يفوز باستمرار.

مارتينيز يشيد بمنتخب البرتغال
وفي مؤتمر صحفي عشية مباراة البرتغال وآيسلندا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، أشاد مارتينيز بالثبات والالتزام الذي أظهره منتخب البرتغال طوال هذه مرحلة التصفيات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال مدرب منتخب البرتغال: «من المهم إيجاد بيئة تنافسية والعمل بوضوح، فالالتزام الفردي واللعب ضمن هيكل جماعي أمر مهم، هذا ما فعلناه خلال المباريات التسع، هذا ما نريده، الوصل إلى مستوى يجعل الفريق يفوز باستمرار».

وأضاف: «علينا الآن أن نصل إلى بطولة كأس أمم أوروبا ونحن قادرون على إظهار كل ما لدينا للعب مع أفضل المنتخبات في العالم، لأن لدينا جودة فردية مثل أي فريق آخر، لكننا بحاجة إلى مواصلة النمو».

وضمن منتخب البرتغال التأهل بالفعل لبطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا مصدرا المجموعة العاشرة، وستختتم التصفيات اليوم الأحد بمواجهة منختب آيسلندا على ملعب ألفالادي في لشبونة.

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كما أن مواجهة البرتغال وآيسلندا ستشهد معركة أخرى بين كريستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو لوكاكو حيث سجل كلا منهما عشرة أهداف، وهما يريدان الانفراد بلقب هداف دور المجموعات، وهو الأمر الذي قال عنه مارتينيز إنه يشجع كريستيانو رونالدو لكن الإنجازات الشخصية للاعبين ليست هدفاً.

وأكد أن كرة القدم رياضة جماعية، والإنجازات الشخصية تأتي نتيجة للعب الجماعي الجيد، ولا يمكن للاعب أبداً السعي لتحقيق إنجاز شخصي، لأن هذه ليست الطريقة الصحيحة للفوز في المباريات.

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