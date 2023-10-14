رونالدو يرفض تحديد موعد اعتزال كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي تحديد موعد لاعتزاله وإنهاء مسيرته الحافلة، مؤكدًا أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها على الملعب طالما أنه لا يزال لاعبًا.

رونالدو يقود المنتخب البرتغالي لـ«يورو 2024»

وساعد رونالدو (38 عامًا) المنتخب البرتغالي في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقرر إقامتها في ألمانيا، إثر تسجيل ثنائية في المباراة التي انتهت بالفوز على سلوفاكيا 3-2 أمس الجمعة، ضمن التصفيات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال رونالدو: «ببساطة، الأمر يأتي خطوة بخطوة، أشعر أنني في حال جيد، لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الخامسة والأربعين عامًا أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية. الأمر ببساطة يتعلق بالاستمتاع بكل لحظة».

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ورفع رونالدو رصيده إلى 125 هدفًا خلال 203 مباريات مع المنتخب البرتغالي، وقد صرح قائلًا عقب المباراة بأنه سعيد للغاية بهذا السجل الحافل مع المنتخب، معترفًا بأنه لم يكن يتوقع أن يحققه.

وغادر رونالدو الملاعب الأوروبية في الشتاء الماضي لينتقل إلى اللعب في الدوري السعودي بالانضمام إلى صفوف النصر.