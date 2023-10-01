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نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 08:32 مساء
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
رونالدو خلال إحدى مباريات فريق النصر (أرشيفية: الإنترنت)
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مسجلًا هدفه الثالث والعشرين منذ انضمامه إلى النصر مطلع العام، عزف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا لحن التألق، مرتديًا ثوب الإجادة ومُقرّبًا «العالمي» أكثر من القمة، بعدما قاده إلى الفوز السادس على التوالي، فيما استمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين الاتحاد والهلال على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم التي استعادها «الزعيم» بقيادة ساحره البرازيلي نيمار.

رونالدو الهداف المطلق للدوري السعودي
وارتبطت انتصارات النصر الستة الأخيرة برونالدو، بعدما دكّ أفضل لاعب في العالم خمس مرات شباك خصومه، آخرهم الطائي، بأهدافه العشرة التي نصبته متصدرًا مطلقًا لترتيب الهدافين، وصانعًا لخمسة أهداف أخرى، وفقًا لتقرير وكالة «فرانس برس».

ولم تكن زيارة النصر الذي يواصل تعويض نكستي البداية، إلى حائل بمثابة نزهة، بعدما عانى من أجل تحقيق الفوز حتى الدقيقة 87، قبل أن يتدخّل رونالدو من علامة الجزاء، في ليلة أثبت خلالها أن نجمه لن ينطفئ أبدًا، على حد وصف جريدة «ماركا» الإسبانية.

مستفيدًا من وقوع الاتحاد في فخ التعادل السلبي مع الفيحاء، ومتجاوزًا خيبة التعادلات التي رافقته أمام نافباخور الأوزبكي في دوري الأبطال وضمك في الجولة الماضية، وأمام جمهور فاق الأربعة عشر ألف متفرج، أوقف الهلال انطلاقة الشباب بتغلبه عليه بهدفين دون رد، الذي حقق انتصارين متتاليين منذ تسلّم مدرّبه الأرجنتيني خوان براون زمام الأمور الفنية.

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أما نيمار فقد انتظر حتى الشوط الثاني حتى يبدأ في توزيع تمريراته الساحرة التي أثمرت عن هدفين سجلهما السنغالي خاليدو كوليبالي والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مصالحًا الجماهير التي خرجت مستاءة في الشوط الأول إثر إضاعته ركلة جزاء تصدى لها الحارس الكوري كيم سيونج جيو.

وأشاد كوليبالي بصانع هدفه، قائلًا إن نيمار انضم للفريق متأخرًا، وهو بدأ ينسجم شيئًا فشيئًا، وكما رأيتم اليوم قدّم أداءً رائعًا.

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