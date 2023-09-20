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رونالدو يروج لعروض مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 05:53 مساء
رونالدو يروج لعروض مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية
رونالدو خلال أحد تدريبات فريق النصر (حساب نادي النصر على فيسبوك)
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يواصل لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو تحقيق أكبر استفادة ممكنة من نجوميته وشعبيته الجارفة، فبجانب تحقيق مكاسب مالية ضخمة من انضمامه إلى النادي السعودي، أصبح بإمكانه تحقيق مكاسب إضافية من خلال قيامه بالترويج لعروض مصارعة المحترفين «WWE» التي يجري تنظيمها في المملكة العربية السعودية.

رونالدو يعزز صورة «WWE»
واعتادت السعودية في الفترة الأخيرة على تنظيم عروض المصارعة، آخرها عرض «ليلة الأبطال»، الذي أقيم بجدة، مايو الماضي، وفقًا لجريدة «البيان» الإماراتية.

وبحسب جريدة «آس» الإسبانية، فإن اتحاد مصارعة المحترفين «WWE» يعمل على تعزيز صورة عروض اللعبة، من خلال دعوة رونالدو للحلول ضيفًا على أحد تلك العروض، نظير دفع مقابل مادي له.

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وأوضح التقرير أن اتحاد WWE، يخطط لدعوة رونالدو في نوفمبر المقبل إلى عرض «كراون جول» الذي تستضيفه السعودية منذ العام 2018، في ظل حرص الملاك الجدد للاتحاد على تعزيز صورة اللعبة والإيرادات المحتملة للعرض المذكور من خلال وجود رونالدو في الحدث.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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