رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو رغبة متجددة في تحقيق المزيد مع منتخب بلاده، والذهاب حتى أبعد من إنجازه القياسي الذي جعله أول لاعب في التاريخ يصل إلى 850 هدفا في مسيرته.

رونالدو يرفع مستوى الطموح

وفي مؤتمر صحفي عقد قبيل مران المنتخب البرتغالي في ضواحي العاصمة لشبونة تحضيرا لتصفيات كأس أوروبا 2024، قال رونالدو: «أريد المزيد طالما أنني قادر على اللعب، أريد أن أرفع مستوى الطموح عاليا جدا. يجب أن أفكر بشكل كبير»، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

واحتفل رونالدو (38 عاما) بمباراته الدولية رقم 200 في يونيو الماضي بتسجيله الهدف الوحيد في فوز البرتغال على أيسلندا، ما سمح لرونالدو ورفاقه بالبقاء في صدارة المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024.

ويلتقي منتخب البرتغال الفائز بكأس أوروبا 2016 غدا الجمعة، مع منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا، ثم يواجه لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام بالبرتغال.

وشدد رونالدو الحائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات على أنه يريد حقا الفوز بهاتين المباراتين لأنه إذا فازت البرتغال بهما فستتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 عمليا.

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي

وردا على سؤال حول منافسته مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022، أجاب رونالدو بأنهما يحترمان بعضهما بعضا، مشيرا إلى أنهما تمكنا من تغيير تاريخ كرة القدم.

ويحتفل رونالدو هذا العام بالذكرى العشرين لبدايته مع المنتخب البرتغالي، مؤكدا أنه فخور بهذا المشوار الطويل.

وقال: «أريد الاستمرار، لأني أشعر أنني بحالة جيدة ومفيد للمنتخب، لكن أي شيء يمكن أن يحدث، لكنه في الوقت الحالي يريد الاستمتاع باللحظة ووضع لنفسه هدف خوض كأس أوروبا وتقديم مستويات ممتازة».

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وخلال إعلانه تشكيلة البرتغال لمباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ، تحدث المدرب الإسباني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيس عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات في التصفيات حتى الآن، قائلا إنه لاعب شارك في مئتي مباراة دولية، هذا شيء فريد من نوعه. يمكنني أن أخبركم أني سعيد جدا بوجود كريستيانو رونالدو في الفريق الذي يدربه.