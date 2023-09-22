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يوفنتوس لرونالدو: لن ندفع لك يورو واحدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 03:50 مساء
يوفنتوس لرونالدو: لن ندفع لك يورو واحدا
كريستيانو رونالدو خلال إحدى مباريات يوفنتوس حينما كان لاعبا بالنادي (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن هناك نزاعا مشتعلا بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونادي يوفنتوس الإيطالي بشأن مستحقات متأخرة يطالب بها «الدون»، بينما ينفي النادي ذلك بشدة.

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وذكرت جريدة «توتو سبورت» الإيطالية أن يوفنتوس متمسك بموقفه بشأن المستحقات التي يرغب رونالدو في الحصول عليها من النادي.

وقالت الجريدة إن النادي الإيطالي لن يدفع إلى رونالدو يورو واحداً، لأن العقد الذي جرى الإبلاغ عنه غير موجود أصلاً. ونقلت عن مسؤولين في النادي قولهم إن لاعب النصر السعودي الحالي لم يوقع مطلقاً على الاتفاقية التي كانت ستضمن له استرداد ثلاث من أصل أربع دفعات شهرية متأخرة في العام 2020.

وأضافت «توتو سبورت»: «رونالدو كان قد قرر ملاحقة يوفنتوس قضائياً بدعوى عدم حصوله على بعض مستحقاته من النادي الإيطالي، تقدر بنحو 19 مليون يورو، وجرى الاتفاق على تأجيلها خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا».

وتابعت: «يوفنتوس أكد من جهته أن الاتفاقيات الموقعة جرى احترامها من قِبله، حيث حصل اللاعبون على أجور الأشهر الثلاثة التي وافقوا على التنازل عنها، بينما لم يوقع رونالدو مطلقاً على تلك العقود».

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ونقلت الجريدة تصريحات أدلى بها سيزار جاباسيو، محامي يوفنتوس، قائلا: «من دون العقد المشار إليه، لا يحق لرونالدو مطالبة النادي بسداد المبلغ، بل إن المستندات التي أرسلها الفريق القانوني للاعب إلى المحكمة غير صالحة».

واختتمت «توتو سبورت» بتأكيد أن يوفنتوس قدم وثيقة مهمة تتعلق بالتوقيت الذي قرر فيه رونالدو الرحيل إلى مانشستر يونايتد، وتوضح أن من أجل تأمين خروجه وقع المهاجم اتفاقية تنص على أنه لم يعد له أي ديون مستحقة لدى النادي.

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