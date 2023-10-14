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إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 05:15 مساء
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
رونالدو يحتضن الفنانة الإيرانية فاطمة حمامي لدى زيارته إيران (حساب السفارة الإيرانية في إٍسبانيا على إكس)
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دحضت إيران ما تردد مؤخرًا بشأن إنزال عقوبة الجلد بحق نجم نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو لإدانته بارتكاب جريمة الزنا خلال زيارته الأخيرة إلى إيران.

بيان إيراني رسمي لتوضيح الموقف من رونالدو
وأصدرت السفارة الإيرانية في إسبانيا بيانًا رسميًا نفت فيه بشدة صحة التقارير الصحفية التي ادعت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواجه حكمًا بـ99 جلدة بتهمة الزنا في المرة القادمة التي يزور فيها إيران.

وتلقى مهاجم النصر السعودي ترحيبًا كبيرًا في إيران عندما لعب فريقه مع بيرسيبوليس في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وهي المباراة التي انتهت بفوز النصر بثنائية نظيفة.

وكجزء من الترحيب برونالدو في البلاد، تلقى هدايا من المشجعين، بما في ذلك سجاد فارسي مخصص ولوحات فنية.

وتسببت اللوحات الفنية التي تلقاها من الفنانة فاطمة حمامي في إطلاق شائعات إدانته بارتكاب الزنا ومعاقبته بالجلد 99 جلدة، وذلك على الرغم من أن فاطمة حمامي الفنانة المقيمة في مدينة برسبوليس مصابة بالشلل بنسبة 85%، وتستخدم كرسيًا متحركًا للتنقل، ولا تستطيع استخدام يديها، وبدلًا من ذلك ترسم باستخدام قدميها.

ولشكر فاطمة حمامي على هديتها، عانق رونالدو فاطمة حمامي وقبلها على خدها، وهو ما تم بناء عليه شائعة الحكم على نجم النصر السعودي بـ99 جلدة بموجب القانون الإيراني الذي يعتبر لمس المرأة شكلًا من أشكال الزنا، وهو خبر تناقلته صحف عالمية مثل «موندو ديبورتيفو» و«ماركا» و«ذا صن».

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وقد نفت إيران تلك الشائعات عبر سفارتها في مدريد التي نشرت بيانًا رسميًا عبر حسابها في موقع «إكس»، جاء فيه: «ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران».

وأضاف البيان: «تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو سافر إلى إيران يومي 18 و19 سبتمبر للعب في مباراة رسمية لكرة القدم، ولاقى استقبالًا حسنًا من قبل الشعب والسلطات. كما حظي لقاؤه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد».

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