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ناغلسمان: العواطف سبب خسارة منتخب ألمانيا أمام تركيا وديا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 03:28 مساء
ناغلسمان: العواطف سبب خسارة منتخب ألمانيا أمام تركيا وديا
ناغلسمان يوجه كيميتش خلال مباراة منتخبي ألمانيا وتركيا الودية السبت 18 نوفمبر 2023 (رويترز)
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أكد المدير الفني لمنتخب ألمانيا جوليان ناغلسمان، أن أسلوب اللعب غير المعتاد وغير المألوف الذي ينتهجه مع «الماكينات» ليس السببب وراء تلقيه الخسارة الأولى في منصب المدير الفني.

ناغلسمان انتقد الأداء التكتيكي لمنتخب ألمانيا
وخسر منتخب ألمانيا بهفدفين مقابل ثلاثة أهداف أمام نظيره التركي في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على الإستاد الأولمبي في برلين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال ناغلسمان: «الناحية الفنية تأتي في المرتبة الثانية، دائماً العاطفة تأتي أولاً، إذا كنت جاهزاً بنسبة 100%، فمن الممكن أن تكون أسوأ بكثير من الناحية التكتيكية.. إذا لم تكن المشاعر على هذا النحو، فيجب أن تكون ذكياً من الناحية التكتيكية حتى تظل المباراة إيجابية».

ولجأ ناغلسمان إلى تغيير مراكز لاعبي منتخب ألمانيا، حيث دفع على سبيل المثال بكاي هافيرتز في مركز الظهير الأيسر، لكنه أثنى كثيراً على أداء اللاعب في المباراة، وقال أن مشاركة هافيرتز في خط الدفاع ليست السبب وراء الهزيمة، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يكونوا بنفس القناعة والإرادة مقارنة بلاعبي الفريق المنافس.

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وختم ناغلسمان حديثه بالقول: «قد نتشح بالسواد ونرى كل شيء بشكل سيء، قد نفعل ذلك، لكننا لن نتقدم أبداً كدولة كروية، أنا لا أرى كل الأمور بشكل سلبي.

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