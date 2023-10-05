لوف: ناغلسمان أفضل مدرب لقيادة المنتخب الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم بجوليان ناغلسمان ووصفه بأنه أفضل مدرب حاليا ليتولى تدريب المنتخب، وقال: «أعرف طريقة تفكيره. لست بحاجة لمنحه الكثير من النصائح حاليا لأنه يعرف كيف يضع الأمور في نصابها الصحيح».

لوف وناغلسمان على تواصل مستمر

وأضاف لوف أنه خلال فترة توليه تدريب المنتخب، من 2006 إلى 2021، والتي توج فيها بلقب كأس العالم 2014، كان على تواصل مع ناغلسمان، الذي درب هوفنهايم ولايبزغ وبايرن ميونخ في ذلك الوقت، وفقا للوكالة الألمانية.

ويتعين على ناغلسمان إعادة ألمانيا للطريق الصحيح بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم مرتين على التوالي، وتحقيق نتائج جيدة في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي تقام في ألمانيا.

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ويرى لوف أن ناغلسمان مدرب لديه خبرات عظيمة على الرغم من صغر سنه، وأكد لوف أنه من المهم للغاية بالنسبة للفريق واللاعبين، أن يكون المدرب قادرا على منح لاعبيه الحلول، وهذا بالتحديد الشيء الصحيح الذي يجب فعله في هذا التوقيت».