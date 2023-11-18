  • Alwasat News
Atwasat

لوكلير أول المنطلقين في سباق لاس فيغاس لفورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 09:33 مساء
لوكلير أول المنطلقين في سباق لاس فيغاس لفورمولا 1
سائق فيراري شارل لوكلير خلال التجارب الرسمية لجائزة لاس فيجاس الأمريكية الكبرى (أ ف ب)
alwasat radio

سجّل سائق فريق فيراري شارل لوكلير أسرع زمن في التجارب الرسمية لسباق جائزة لاس فيغاس الأميركية الكبرى التي جرت اليوم السبت لينطلق من المركز الأول في السباق الرسمي الذي يقام غدا الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

بطل العالم لفورمولا 1 ينطلق من المركز الثاني
وسجّل شارل لوكلير أسرع لفة بزمن قدره 1:32:726 دقيقة أمام زميله الإسباني كارلوس ساينس جونيور الذي سجل زمنا بلغ 1:32:770 دقيقة، لكن مع ذلك سينطلق متأخرًا من المركز الثاني عشر بعد تعرضه لعقوبة الرجوع عشرة مراكز إثر إجرائه إصلاحات على سيارته بعد اصطدامه بغطاء للصرف الصحي، أول أمس الخميس، ما أدى إلى أضرار بالهيكل الأحادي للسيارة والمحرك والبطارية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبسبب عقوبة سائق فيراري سيحصل الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول الذي ضمن الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي على فرصة الانطلاق من المركز الثاني بعد تسجيله زمنا قدره 1:33:104 دقيقة.

وهذه المرة الخامسة خلال الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 التي ينطلق فيها لوكلير (26 عامًا) من المركز الأول، والمرة الثالثة والعشرين في مسيرته.

وسينطلق من الخط الثاني البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس والفرنسي بيار جاسلي سائق فريق ألبين، فيما أقصي المكسيكي سيرجيو بيريس سائق فريق ريد بول والبريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من فترة التجارب الثانية.

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
رئيس «فورمولا 1» السابق يدفع 800 مليون دولار لتجنب السجن بتهمة التهرب الضريبي

يعد سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى هو السباق قبل الأخير في الموسم الحالي من بطولة العالم لفورمولا 1، حيث سيكون ختام الموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته

برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته
«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء

«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء
نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«كاف» يعلن القائمة النهائية لجائزة الأفضل في 2023 بمفاجآت مغربية
«كاف» يعلن القائمة النهائية لجائزة الأفضل في 2023 بمفاجآت مغربية
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب ...
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري
ليفربول ينقل والدي لويس دياز إلى بريطانيا
ليفربول ينقل والدي لويس دياز إلى بريطانيا
إصابة أونانا تثير القلق في الكاميرون قبل مواجهة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم
إصابة أونانا تثير القلق في الكاميرون قبل مواجهة المنتخب الوطني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في صدارة المشهد
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في ......
30 لاعبا في قائمة «كاف» لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2023
30 لاعبا في قائمة «كاف» لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2023...
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034...
للمرة الثامنة بمسيرته.. ميسي أفضل لاعب في العالم 2023
للمرة الثامنة بمسيرته.. ميسي أفضل لاعب في العالم 2023...
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: ......
المزيد
لوكلير أول المنطلقين في سباق لاس فيغاس لفورمولا 1
لوكلير أول المنطلقين في سباق لاس فيغاس لفورمولا 1...
النرويج تفقد هالاند أمام مواجهة إسكتلندا بتصفيات كأس أوروبا 2024
النرويج تفقد هالاند أمام مواجهة إسكتلندا بتصفيات كأس أوروبا ......
إلزام لاعب سلة أمريكي بتغطية وشم على رقبته
إلزام لاعب سلة أمريكي بتغطية وشم على رقبته...
إصابة أونانا تثير القلق في الكاميرون قبل مواجهة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم
إصابة أونانا تثير القلق في الكاميرون قبل مواجهة المنتخب ......
ليفربول ينقل والدي لويس دياز إلى بريطانيا
ليفربول ينقل والدي لويس دياز إلى بريطانيا...
المزيد