لوكلير أول المنطلقين في سباق لاس فيغاس لفورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل سائق فريق فيراري شارل لوكلير أسرع زمن في التجارب الرسمية لسباق جائزة لاس فيغاس الأميركية الكبرى التي جرت اليوم السبت لينطلق من المركز الأول في السباق الرسمي الذي يقام غدا الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

بطل العالم لفورمولا 1 ينطلق من المركز الثاني

وسجّل شارل لوكلير أسرع لفة بزمن قدره 1:32:726 دقيقة أمام زميله الإسباني كارلوس ساينس جونيور الذي سجل زمنا بلغ 1:32:770 دقيقة، لكن مع ذلك سينطلق متأخرًا من المركز الثاني عشر بعد تعرضه لعقوبة الرجوع عشرة مراكز إثر إجرائه إصلاحات على سيارته بعد اصطدامه بغطاء للصرف الصحي، أول أمس الخميس، ما أدى إلى أضرار بالهيكل الأحادي للسيارة والمحرك والبطارية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبسبب عقوبة سائق فيراري سيحصل الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول الذي ضمن الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي على فرصة الانطلاق من المركز الثاني بعد تسجيله زمنا قدره 1:33:104 دقيقة.

وهذه المرة الخامسة خلال الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 التي ينطلق فيها لوكلير (26 عامًا) من المركز الأول، والمرة الثالثة والعشرين في مسيرته.

وسينطلق من الخط الثاني البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس والفرنسي بيار جاسلي سائق فريق ألبين، فيما أقصي المكسيكي سيرجيو بيريس سائق فريق ريد بول والبريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من فترة التجارب الثانية.

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يعد سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى هو السباق قبل الأخير في الموسم الحالي من بطولة العالم لفورمولا 1، حيث سيكون ختام الموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل.