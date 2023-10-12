رئيس «فورمولا 1» السابق يدفع 800 مليون دولار لتجنب السجن بتهمة التهرب الضريبي

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف البريطاني بيرني إيكليستون الرئيس السابق لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات أمام محكمة في لندن بتهربه من الضرائب.

إيكليستون قدم بيانات غير صحيحة للضرائب

ومثل إيكليستون (92 عاما) أمام المحكمة في العاصمة البريطانية، اليوم الخميس، ليقر بارتكابه جريمة التهرب الضريبي عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة لسلطات الضرائب في بريطانيا قبل أكثر قليلاً من شهر من الموعد المقرر لبدء محاكمته، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت سلطات الادعاء إن إيكليستون قدم بيانات غير صحيحة تتعلق بإيراداته لسلطات الضرائب خلال لقاء في 15 يوليو 2015.

من جانبهم، قال ممثلو الادعاء في بريطانيا إن بيرني إيكليستون الرئيس السابق لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» وافق على دفع ما يزيد على 652 مليون جنيه إسترليني أي نحو 800 مليون دولار لسلطات الضرائب البريطانية بعد إقراره بالتهرب الضريبي.

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وبهذا الإقرار بتقديم معلومات خاطئة عن أصول في الخارج تزيد قيمتها على 400 مليون جنيه إسترليني تجنب إيكليستون حكما فوريا بالسجن.

وخلال الجلسة تحدث إيكليستون، الذي كانت ترافقه زوجته فابيانا، فقط لتأكيد هويته وتقديم الإقرار الخاص باعترافه بالمخالفة.