فيرستابن يفوز بسباق قطر لفورمولا «1»

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بإحرازه اللقب العالمي للموسم الثالث على التوالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 بأفضل طريقة، وذلك من إحراز فوزه الرابع عشر لهذا الموسم بإنهائه جائزة قطر الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم، في الصدارة من دون أي منافسة في السباق الذي أقيم اليوم الأحد على حلبة لوسيل.

فيرستابن يواصل هيمنته على سباقات فورمولا 1

دخل ماكس فيرستابن سباق قطر لفورمولا 1 وهو حاسم للقبه العالمي الثالث على التوالي منذ سباق السرعة الذي أقيم أمس السبت، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة هيمنته المطلقة وإحرازه انتصاره الرابع عشر للموسم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

- فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

- ماكس فيرستابن يطارد رقما قياسيا في سباقات فورمولا 1

ويمكن لماكس فيرستابن أن يحقق إنجازًا آخر فيما تبقى من سباقات خلال الموسم الحالي من بطولة العالم لفورمولا 1، حيث يحتاج إلى إحراز انتصار وحيد في السباقات الخمسة المتبقية من معادلة رقمه القياسي الذي حققه الموسم الماضي حين حقق 15 فوزًا خلال موسم واحد.