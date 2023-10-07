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فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 08:13 مساء
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
فيرستابن ينطلق بسيارته خلال سباق السرعة على حلبة لوسيل السبت 7 أكتوبر 2023 (الموقع الرسمي للسائق الهولندي على الإنترنت)
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أحرز سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن لقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي، خلال سباق السرعة الذي أقيم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية.

انسحاب بيريز ساعد فيرستابن على التتويج
وساهم انسحاب المكسيكي سيرخيو بيريز الذي اصطدم به الفرنسي إستيبان أوكون، في تتويج زميله الهولندي متصدر الترتيب الذي كان يحتاج إلى ثلاث نقاط فقط ليحتفظ بلقبه في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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ويقام غدًا الأحد، سباق جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية؛ حيث سيسعى ماكس فيرستابن إلى الفوز بالسباق لتأكيد هيمنته المطلقة على الموسم الحالي من سباقات سيارات «فورمولا 1».

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