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غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 06:52 مساء
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
عمال الإنقاذ يرفعون سيارة فريق فيراري من الحلبة، الجمعة 17 نوفمبر 2023 (حساب الاتحاد الدولي للسيارات على إكس)
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تقرر إلغاء التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى لسيارات فورمولا 1 بسبب غطاء بالوعة تسبب في توقف سيارة الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق فيراري.

أضرار بسيارة فيراري لفورمولا 1
وقفز ساينز فوق الغطاء، وخرج من الحادث دون أن يتعرض لأذى، لكن كان لا بد من قطر سيارته، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وتسبب هذا الحادث في إلغاء التجارب بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقها، حيث جرى رفع العلم الأحمر أولاً في الحلبة، ثم قرر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) إلغاء التجارب، بعدما أظهرت لقطات لسيارة ساينز أنها تضررت من أسفل بشكل ملحوظ.

وقالت إدارة سباقات فورمولا 1 عبر حسابها الرسمي على شبكة «إكس»: «بعد الفحص الذي أجراه الاتحاد الدولي للسيارات، تبين أن الإطار الخرساني حول البالوعة قد تلف خلال التجارب الحرة الأولى».

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وأكد «فيا» أيضاً أنه بدأ في فحص كل الأغطية المماثلة الموجودة في الحلبة، وسيعلن لاحقاً أي تغيير في المواعيد.

من ناحية أخرى، أعلن فريق «ألبين» عبر منصة «إكس» أنه سوف يغير هيكل سيارة السائق الفرنسي إستيبان أوكون، التي تضررت على الأرجح بسبب غطاء البالوعة أيضاً.

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