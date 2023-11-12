صن داونز يحقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز بأول بطولة للدوري الأفريقي على حساب الوداد المغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توج ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بلقب بطولة الدوري الأفريقي بعدما تغلب على الوداد المغربي بهدفين من دون رد في إياب الدور النهائي للبطولة التي أقيمت اليوم الأحد، بجنوب أفريقيا.

صن داونز أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بفوز الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، ليفوز الفريق الجنوب أفريقي بمجموع اللقاءين 3-2.

سجل ماميلودي صن داونز هدفًا في كل شوط من شوطي مباراة اليوم ليحسم النهائي لمصلحته ويفوز بأول لقب في تاريخ البطولة.

وسجل الناميبي بيتر شالوليلي الهدف الأول لصن داونز عندما تابع تسديدة مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء عبر تيبوهو موكوينا ردها يوسف المطيع حارس الضيوف لكن شالوليلي تابعها في سقف المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وعزز الجناح أوبري موديبا النتيجة في الدقيقة 53 عندما استغل خطأً دفاعيًا من سيف الدين بوهرة ليتسلم الكرة خارج منطقة الجزاء ويراوغ أنس سرغات ويضع الكرة في الشباك من فوق رأس المطيع.

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من جانبه، قدم الوداد المغربي مباراة متوسطة المستوى على الرغم من أنه دفع بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم الليبي حمدو الهوني، غير أن الفريق الجنوب أفريقي نجح في إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مرماه، ونفذ الضغط العالي على الوداد المغربي بشكل قوي ليحرمه من بناء الهجمات.