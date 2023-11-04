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الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 05:07 مساء
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي
مباراة الوداد وصن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي (أرشيفية: الإنترنت)
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يتطلع فريقا الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بأول ألقاب بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم عندما يلتقيان في ذهاب الدور النهائي غدًا الأحد.

نهائي الدوري الأفريقي 12 نوفمبر
ويسعى كل من الوداد وصن داونز لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الغد، لتسهل من مهمتهما قبل مباراة العودة التي ستجرى بينهما بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية في 12 نوفمبر الجاري، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

وشاركت ثمانية أندية في النسخة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي، وفقًا لتصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لكل منطقة جغرافية، حيث تواجد كل من الأهلي المصري والترجي التونسي وتي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وسيمبا التنزاني وإنييمبا النيجيري وبيترو أتلتيكو الأنغولي، بالإضافة للوداد وصن داونز، ليتنافسوا على أول لقب للمسابقة القارية.

وكشف «كاف» أن بطولة الدوري الأفريقي هي شراكة بينه وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشارك 24 فريقًا في النسخة المقبلة للمسابقة بعد انتهاء تلك النسخة التجريبية.

ويتجدد الموعد مرة أخرى بين الوداد وصن داونز بعد أقل من ستة أشهر على آخر مواجهة جمعت بينهما عندما التقيا في مايو الماضي بالدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي حسمها الفريق المغربي لمصلحته.

واجتاز الوداد عقبة إنييمبا في دور الثمانية للدوري الأفريقي، ففاز 1-0 خارج ملعبه على الفريق النيجيري في لقاء الذهاب قبل أن يكرر تفوقه وينتصر 3-0 إيابًا بالدار البيضاء.

وضرب الوداد موعدًا عربيًا ساخنًا مع الترجي في الدور قبل النهائي، فتبادل كل فريق الفوز 1-0 بملعبه على الآخر في مباراتي الذهاب والعودة، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق المدرب عادل رمزي بعدما فاز 5-4 على نظيره التونسي.

أما صن داونز فبدأ مشواره بالتغلب على بيترو أتلتيكو بدور الثمانية، ففاز 2-0 في معقل الفريق الأنغولي ذهابًا، ثم تعادل معه سلبيًا في لقاء العودة بملعبه.

وأطاح الفريق الجنوب أفريقي بالأهلي المصري في المربع الذهبي، حيث فاز 1-0 على الفريق «الأحمر» ذهابًا في بريتوريا، ثم تعادلا بدون أهداف إيابًا في القاهرة.

المواجهة السابعة بين الوداد وصن داونز
وستكون هذه هي المواجهة السابعة في سلسلة مواجهات الوداد وصن داونز الأفريقية التي بدأت قبل أكثر من ستة أعوام، حيث سبق أن التقيا خلال مواجهاتهما السابقة في 12 مباراة كانت جميعها بدوري الأبطال.

وفي المباريات الـ12 السابقة حقق الوداد أربعة انتصارات على صن داونز الذي فاز في ثلاثة لقاءات فقط، بينما فرض التعادل نفسه على خمس مباريات.

وخلال المواجهات السبعة السابقة التي جرت بين الفريقين المغربي والجنوب أفريقي، أقيمت ثلاث مواجهات بينهما في الأدوار الإقصائية كانت الغلبة فيها جميعًا للوداد، وهو ما يجعله يمتلك أفضلية معنوية قبل مواجهته الجديدة مع صن داونز.

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ولن تكون مهمة الوداد سهلة أمام صن داونز الذي يبدو في أفضل حالاته الفنية والبدنية حاليًا، في ظل تحليقه في صدارة جدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم عقب فوزه في جميع مبارياته الثماني الأولى، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقًا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه.

وكشف صن داونز الذي يقوده المدرب المحلي الشاب رولاني موكوينا عن قدراته خلال مسيرته في الدوري الأفريقي، لاسيما في ظل احتفاظه بسجله خاليًا من الهزائم خلال لقاءاته الأربعة التي لعبها في البطولة حتى الآن.

يشار إلى أن بطل الدوري الأفريقي سوف تنتعش خزينته بمكافأة مالية قدرها 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.

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