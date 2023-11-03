وفاة نجم الوداد المغربي أسامة فلوح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الوداد المغربي عن وفاة لاعبه أسامة فلوح عن عمر ناهز 24 عاماً، بعدما قضى ما يقرب من ثلاثة أسابيع في المستشفى بسبب حادث سير خطير.

نجم الوداد تلق العلاج في العناية المركزة

وتعرض فلوح لحادث يوم 11 أكتوبر الماضي ونُقل لمستشفى، لكنه لازم العناية المركزة طوال تلك الفترة.

وقال النادي المغربي في بيان عبر حسابه في منصة «إكس»: «بأسى وأسف عميقين تلقى مجلس إدارة نادي الوداد نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح».

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وعبر عدد من اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع فلوح منذ تعرضه للحادث قبل أن يتلقى الوسط الرياضي المغربي نبأ وفاة اللاعب يوم أمس الخميس.