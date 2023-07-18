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مؤيد اللافي يعلن رحيله الرسمي عن الوداد المغربي دون تحديد وجهته المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 07:35 مساء
مؤيد اللافي يعلن رحيله الرسمي عن الوداد المغربي دون تحديد وجهته المقبلة
مؤيد اللافي. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن مهاجم المنتخب الليبي المحترف بصفوف الوداد البيضاوي المغربي مؤيد اللافي رحيله الرسمي عن ناديه، اليوم الثلاثاء، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

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جاء ذلك عبر رسالة قصيرة للافي على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: قال فيها «بسم الله اليوم انتهاء عقدي مع نادي الوداد بعد ثلاثة أعوام في هذا النادي الكبير حققت فيها ثلاثة ألقاب.. لقب دوري أبطال أفريقيا ولقبا الدوري المغربي».

وأضاف: «أنا فخور أن أكون جزءًا من تاريخ وبطولات هذا النادي الكبير نشكر كل الجماهير الودادية على كل الحب والاحترام وهي دائمًا ما كانت الداعم الأول للفريق ومؤيد اللافي.. أتمني لكم كل التوفيق والنجاح في قادم المواعيد.. ديما وداد».

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