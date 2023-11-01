الأهلي يودع الدوري الأفريقي.. وصن داونز يواجه الوداد المغربي في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

ودع الأهلي المصري بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم إثر تعادله دون أهداف مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف النهائي بملعب إستاد القاهرة، اليوم الأربعاء.

الأهلي حظي بمساندة جماهيرية ضخمة

وخسر الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا في مباراة الذهاب 0-1، ثم فشل في هز شباك ضيفه في حضور جماهيري ضخم، ليتأهل صن داونز بذلك إلى نهائي الدوري الأفريقي، ليواجه الوداد المغربي، الذي تغلب بدوره على الترجي التونسي، وفقا لوكالة «رويترز».

وقد أهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 12 إثر احتسابها لمصلحة بيرتسي تاو بعد تدخل قوي من حارس الضيوف رونوين وليامز، الذي تصدى لركلة الظهير الأيسر التونسي.

سدد معلول كرة بقوة بيسراه على يسار وليامز الذي حول الكرة إلى ركلة ركنية. وكادت تشهد الدقيقة السابعة هجمة خطيرة إثر تمريرة خطأ من وليامز، وصلت لحسين الشحات، لكنه أطلق تسديدة ارتطمت بالدفاع.

وكاد محمود عبدالمنعم (كهربا) أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 24 عندما استغل سقوط الكرة من يد وليامز، ليتابعها من مدى قريب، لكنها ارتطمت في القائم الأيسر في غرابة شديدة، وأبعدها دفاع الضيوف.

وفي منتصف الشوط الأول، سنحت فرصة للضيوف عبر ثابيلو ماسيكو، لكن تدخل أكرم توفيق أفسد محاولته.

وردت العارضة تسديدة بيرسي تاو من مدى قريب عندما استقبل تمريرة عرضية على صدره، وسدد مباشرة بعد نصف ساعة من البداية. لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على المهاجم الجنوب أفريقي.

وبعدها بثلاث دقائق، أطاح كهربا بالكرة أعلى العارضة من تسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة من لاعب الوسط إمام عاشور.

وواصل الأهلي ضغطه في الشوط الثاني، ولكن لم يسفر ذلك عن شيء، حتى دفع مدربه السويسري مارسيل كولر بثلاثة تغييرات مرة واحدة بإشراكه أنتوني موديست ومحمد مجدي (أفشة) ورضا سليم بدلا من الشحات وكهربا وأليو ديانغ.

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وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء إثر سقوط البديل المغربي سليم داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب في الدقيقة 75. وغادر سليم الملعب بعد سقوطه مباشرة، ليشارك بدلا منه أحمد عبدالقادر في الدقيقة 78.

وأكمل صن داونز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جونيور ميندييتا في الدقيقة 84 نتيجة تدخله المتهور على توفيق.

ولجأ الحكم إلى حكم الفيديو المساعد (VAR)، لمراجعة لمسة يد لمدافع صن داونز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه أشار إلى احتساب رمية إسقاط، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وخروج الأهلي من البطولة، وتأهل صن داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي.