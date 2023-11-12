«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

خسر فالنسيا أمام ريال مدريد 1-5 في سانتياغو برنابيو، أمس السبت، ليكرر سيناريو أسود لم يختبره «الخفافيش» منذ 34 عاماً على الملعب نفسه في الدوري الإسباني، حيث تعود آخر مرة تلقت فيها شباك فالنسيا خمسة أهداف أو أكثر في البرنابيو إلى موسم 1989-1990 بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني، عندما فاز «الملكي» عليه 6-2.

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وتعد الهزيمة بسداسية هى أسوأ هزيمة لـ«الخفافيش» على ملعب ريال مدريد. وتعد هذه المرة الرابعة التي تهتز فيها شباك فالنسيا خمس مرات أو أكثر في معقل ريال مدريد، حيث كانت المرة الأولى العام 1941 عندما سقط الفريق 5-3، والثانية في 1983 حين خسر 5-1، ثم في العام 1985 هزم بخماسية بيضاء، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ومن وقتها، استقبلت شباك فالنسيا في البرنابيو أربعة أهداف كحد أقصى، وكانت المرة الأخيرة قبل موسمين عندما سقط 4-1، وذلك قبل أن يتكرر أمس سيناريو الأهداف الخمسة.