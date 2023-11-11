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إصابة 32 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة والجماهير خلال مباراة سانت باولي وهانوفر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 09:30 مساء
إصابة 32 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة والجماهير خلال مباراة سانت باولي وهانوفر
جانب من اشتباكات الجماهير مع الشرطة الألمانية الجمعة 10 نوفمبر 2023 (إكس)
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أعلنت الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم السبت أن 15 مشجعًا و17 شرطيًا على الأقل أصيبوا خلال مشاجرات على هامش المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين سانت باولي وضيفه هانوفر أمس الجمعة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

سبب عنف الجماهير غير معروف
وجرى نقل واحد من المشجعين المصابين إلى المستشفى، كما أصيب شرطي بكسور متعددة، فيما لم يجر الكشف عن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم من قبل الشرطة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الشرطة الألمانية أن السبب في أحداث العنف التي وقعت في المكان المخصص لمشجعي فريق هانوفر ليس واضحًا.

وأوضحت الشرطة في تقريرها أن مشجعًا تعرض لهجوم عنيف وجرى ركله وهو مستلق على الأرض، وبعد تدخل الشرطة بدأت الاشتباكات بين أفراد الشرطة والمشجعين، وتوقف اللعب لمدة نحو خمس دقائق بسبب أحداث العنف ثم استؤنفت المباراة.

ووصفت إحدى روابط مشجعي سانت باولي تدخل الشرطة بأنه لم يكن مناسبًا أو متناسبًا، بينما ذكرت الشرطة أنها تدخلت لمنع تصاعد أعمال العنف.

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وأدينت أحداث العنف من قبل كل من شتيفان ليتل مدرب هانوفر وفابيان هورزلر مدرب سانت باولي.

وبعد المباراة، ذكرت الشرطة أن مشجعي سانت باولي تعرضوا لهجوم في الشوارع بعبوات المشروبات والحجارة والألعاب النارية، وقد ردت الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل.

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