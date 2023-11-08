اتحاد الكرة: نعيد النظر في دخول الجماهير إلى الملاعب بسبب التجاوزات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد اتحاد كرة القدم أن التجاوزات التي حدثت خلال بعض مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، دفعت الاتحاد إلى إعادة النظر في من جديد في حظر دخول الجماهير الرياضية إلى الملاعب، حفاظًا على أمن وسلامة الجميع.

اتحاد الكرة يصدر قرارات لعلاج قصور اللوائح

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء، إنه لن يتهاون في تطبيق العقوبات لردع المخالفين لضمان استقرار الدوري الممتاز، غير أنه واجه بعض القصور في مواد اللوائح لتطبيقها على المخالفين، لذلك فإنه يعتزم إصدار قرارات متممة لمعالجة مثل تلك الحالات التي لا تتضمنها اللوائح.

ودعا اتحاد الكرة في بيانه الحكام والمراقبين المكلفين بتوخي الدقة عند كتابة التقرير وعدم إغفال أي أحداث أو مخالفات قد تقع، مشيرًا إلى أن تلك التقارير تعد وثيقة مهمة يستند إليها في اتخاذ القرار الصحيح حيال المخالفين.

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وشدد اتحاد الكرة على أنه بالرغم من قناعته بأهمية تواجد الجماهير داخل الملاعب؛ فإنه في الوقت نفسه لن يسمح بإفساد الدوري الممتاز وإتلاف المرافق الرياضية، تماشيًا مع الرغبة في إبراز سلامة المسابقات وانضباط الجمهور الرياضي في ظل ما تشهده البلاد من استقرار أمني للاستفادة من ذلك في الاستحقاقات الدولية والأفريقية المقبلة.

بيان اتحاد كرة القدم الصادر الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة على فيسبوك)