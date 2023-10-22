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اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 10:00 مساء
اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز
مباراة الأهلي بنغازي والنصر (فيسبوك)
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أصدر اتحاد كرة القدم قرارًا بشأن اعتماد الملاعب التي ستقام عليها مباريات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2023 – 2024.

5 ملاعب بحاجة لاستكمال النواقص
ونشر اتحاد كرة القدم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائمة بالملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد أن الملاعب التي ستستضيف مباريات المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز هي: الأندلس والصقور والصداقة وشيخ الشهداء وبشير جودة وشهداء بنينا وخليج سرت، بالإضافة إلى ملعبي 10 يونيو والأبيار اللذين يستأنف اللعب عليهما بعد استكمال النواقص بهما.

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أما الملاعب التي ستقام عليها مباريات المجموعة الثانية فهي: الجميل وزوارة والوفاق صبراتة والأولمبي وأبوسليم وزليتن والشموع، بجانب ملاعب النهر الصناعي وترهونة والخمس التي يستأنف اللعب عليها فور استكمال النواقص.

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