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الاتحاد الأوروبي يعاقب ليغيا وارسو بسبب شغب جماهيره

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 06:35 مساء
الاتحاد الأوروبي يعاقب ليغيا وارسو بسبب شغب جماهيره
حافلة فريق ليغيا وارسو تحت حماية رجال الشرطة الهولندية (إكس)
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» فرض عقوبات على نادي ليغيا وارسو البولندي بسبب أحداث العنف التي شهدتها مباراته أمام مضيفه الكمار الهولندي في الخامس من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

«يويفا» يلجأ للعقوبات المالية
وقال «يويفا» في بيان إنه فرض غرامة بقيمة 15 ألف يورو على نادي ليغيا وارسو البولندي، مع منعه من بيع التذاكر لمشجعيه للمباراة المقبلة خارج ملعبه بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، والمقررة أمام زرينيسكي موستار من البوسنة والهرسك في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

تأتي العقوبة بسبب شغب جماهير الفريق خلال المباراة التي انتهت بفوز فريق الكمار 1-0.

وأضاف «يويفا» في بيانه إن هذا القرار منفصل عن التحقيقات الجارية بشأن الأحداث التي وقعت عقب المباراة، ما يفتح الباب أمام احتمال فرض مزيد من العقوبات على النادي البولندي.

واقتحم مشجعو ليغيا وارسو بوابة الدخول واستخدموا العنف ضد أفراد الأمن وشرطة مكافحة الشغب الهولندية، ما أسفر عن سقوط أحد الضباط فاقدًا للوعي، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

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كما انتزع مشجعو ليغيا وارسو عددًا من الهراوات وعبوات رذاذ الفلفل من رجال الشرطة، ودخل عدد من المشجعين الاستاد دون تذاكر ودون الخضوع للتفتيش.

وجرى احتجاز لاعبي ليغيا وارسو رادوفان بانكوف وجوزويه بيسكويرا إثر دخولهما في مشاجرة مع سلطات إنفاذ القانون وخضعا للاستجواب من قبل الشرطة قبل إطلاق سراحهما في السادس من أكتوبر.

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