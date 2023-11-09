ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق لتمديد عقد فالفيردي حتى 2029

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع نجمه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لتمديد تعاقده مع الفريق.

فالفيردي أمضى 6 أعوام مع ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه اتفق مع فالفيردي على تمديد تعاقد اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 2029.

وانضم فالفيردي إلى ريال مدريد في يوليو 2016، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، وأصبح في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

ولعب فالفيردي 220 مباراة مع الفريق «الملكي» في مختلف المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وتوج بتسعة ألقاب بواقع لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الملك، ولقبين بكأس العالم للأندية والدوري الإسباني والسوبر المحلي.

وحصل فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني عام 2020، وجائزة الكرة الفضية في مونديال الأندية مطلع العام الحالي.

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وفي الموسم الجاري، شارك فالفيردي في 16 مباراة بجميع البطولات حتى الآن، بإجمالي 1252 دقيقة، وأحرز خلالها هدفا وحيدا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني الآن في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين خلف جيرونا الذي يتربع على الصدارة بعد مرور 12 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي من المسابقة.