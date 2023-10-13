ريال مدريد يحصن نجومه من أطماع الأندية العربية والإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن تجديد نادي ريال مدريد أخيرا عقود عدد من لاعبي فريق كرة القدم يستهدف الحفاظ على العناصر المهمة التي سيعتمد عليها في المستقبل، وحمايتها من أطماع الأندية الراغبة في الحصول على خدماتها.

لاعبو ريال مدريد يوقعون على عقود طويلة الأمد

وقالت إن ريال مدريد، بعدما جدد عقد فينيسيوس ورودريغو، جدد عقد إدواردو كافامينغا وفالفيردي اللذين قبلا التوقيع على عقود طويلة الأمد مع الناي «الملكي».

وأضافت «موندو ديبورتيفو»، نقلا عن إذاعة «كادينا كوبي»، أن العقود الجديدة للاعبي ريال مدريد تتضمن شروطا محسنة، وزيادة في الرواتب، وأن ما شجع إدارة النادي على القيام بذلك هو تحسن أداء اللاعبين بشكل ملحوظ.

مع ذلك، فإن «كادينا كوبي» أكدت أن السبب الرئيس الذي دفع «الملكي» للقيام بتلك الخطوة هو رغبة إدارة النادي في حماية لاعبيه من أطماع الأندية العربية والإنجليزية التي قد تسعى للتعاقد معهم أو تحثهم على كسر عقوهم مع ريال مدريد.

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ويرى مسؤولو ريال مدريد أن الأندية العربية والإنجليزية هي الوحيدة التي تستطيع تحمل التكلفة المالية للاعبي «الملكي»، نظرا للقدرات المالية الكبيرة التي تتمتع بها تلك الأندية.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، في وقت سابق، أن عقد فينيسيوس الجديد يمتد حتى العام 2027، ويقضي بحصوله على أعلى راتب في الفريق. كما أنه يتضمن شرطا جزائيا بمليار يورو.