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شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 04:53 مساء
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد حسم ملف تجديد عقد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لافتة إلى أنه يتبقى فقط الإعلان الرسمي من الطرفين.

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، نقلاً عن الموثوق فابريزيو رومانو إن «ملف التجديد بين ريال مدريد وفينيسيوس تم بنسبة 101%، ولا يتبقى سوى الإعلان عن التجديد بشكل رسمي».

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وأشارت إلى أن الأمور حُسمت قبل بداية الموسم الجاري، وسيتم الإعلان عن التجديد خلال فترة قريبة.

العقد الجديد لفينيسيوس يمتد حتى صيف 2027
وأوضحت «يمتد عقد الدولي البرازيلي مع الريال، حتى صيف 2024، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، والعقد الجديد لفينيسيوس سيمتد حتى صيف 2027، بشرط جزائي قيمته مليار يورو، كما سيتقاضى أعلى راتب داخل الفريق».

فينيسيوس يعود للتسجيل بعد شفائه من الإصابة
وبعد تعافيه من الإصابة العضلية، التي أبعدته شهرًا عن الفريق، عاد فينيسيوس لهز الشباك مجددًا بعد مشاركته في مباراتين للفريق في الدوري الإسباني أمام لاس بالماس وجيرونا، وسجل البرازيلي هدفًا في مرمى نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، ليعادل به رقم مواطنه روبرتو كارلوس كأكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلًا لمصلحة النادي الملكي في البطولة القارية بـ16 هدفًا.

تناغم مع الوافد الإنجليزي الجديد جود بيلينغهام
وأظهر اللاعب البرازيلي تناغمًا كبيرًا مع الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي صنع الهدف الأول لفينيسيوس بعد استخلاص الكرة من دفاع نابولي، وتمريرها له، وسجل بيلينغهام، صاحب العشرين عامًا، هدفه الثامن من أصل 21 تسديدة في تسع مباريات مع ريال مدريد. وبخلاف هذا، صنع الهدف الأول، ليرفع إجمالي الأهداف التي صنعها إلى ثلاثة أهداف.

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