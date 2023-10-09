شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد حسم ملف تجديد عقد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لافتة إلى أنه يتبقى فقط الإعلان الرسمي من الطرفين.

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، نقلاً عن الموثوق فابريزيو رومانو إن «ملف التجديد بين ريال مدريد وفينيسيوس تم بنسبة 101%، ولا يتبقى سوى الإعلان عن التجديد بشكل رسمي».

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وأشارت إلى أن الأمور حُسمت قبل بداية الموسم الجاري، وسيتم الإعلان عن التجديد خلال فترة قريبة.

العقد الجديد لفينيسيوس يمتد حتى صيف 2027

وأوضحت «يمتد عقد الدولي البرازيلي مع الريال، حتى صيف 2024، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، والعقد الجديد لفينيسيوس سيمتد حتى صيف 2027، بشرط جزائي قيمته مليار يورو، كما سيتقاضى أعلى راتب داخل الفريق».

فينيسيوس يعود للتسجيل بعد شفائه من الإصابة

وبعد تعافيه من الإصابة العضلية، التي أبعدته شهرًا عن الفريق، عاد فينيسيوس لهز الشباك مجددًا بعد مشاركته في مباراتين للفريق في الدوري الإسباني أمام لاس بالماس وجيرونا، وسجل البرازيلي هدفًا في مرمى نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، ليعادل به رقم مواطنه روبرتو كارلوس كأكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلًا لمصلحة النادي الملكي في البطولة القارية بـ16 هدفًا.