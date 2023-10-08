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مودريتش يتلقى عرضا لا يقاوم من الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 06:38 مساء
مودريتش يتلقى عرضا لا يقاوم من الهلال السعودي
لوكا مودريتش خلال مشاركته مع فريق ريال مدريد بإحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
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تلقى لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، النجم الكرواتي لوكا مودريتش، عرضًا جديدًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال موقع «فرنش فوتبول ويكلي» إن العرض هذه المرة لا يقاوم، وإن مودريتش قد يترك فريقه الإسباني ريال مدريد ليتجه للعب في السعودية مع فتح باب الانتقالات في الأول من يناير من العام المقبل.

وذكر الصحفي مانو تورنو في تقريره، إن العرض من نادي الهلال، ومدته عامان، ما قد يجعل مودريتش يحزم أمتعته تجاه الرياض.

وجمعت مفاوضات عديدة مسؤولي الهلال بمودريتش في الصيف الماضي، إلا أن اللاعب فضَّل البقاء في قلعة ريال مدريد، ولكن مع دوران عجلة الموسم فقد النجم المخضرم فرصه في اللعب أساسيًا في ريال مدريد لمصلحة الشاب الإنجليزي القادم حديثًا جود بلينغهام، فلم يبدأ سوى ثلاث مباريات ولم يلعب أي مباراة مكتملة أبدًا منذ بداية الموسم، كما لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

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يذكر أن مودريتش (38 عامًا) بدأ مسيرته الكروية في نادي دينامو زغرب بكرواتيا، قبل أن ينضم إلى صفوف توتنهام الذي لعب له أربعة مواسم قدم خلالها مستوى رائعًا، ثم انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2012 مقابل ثلاثين مليون جنيه إسترليني. وأحرز مودريتش مع ريال مدريد 23 لقبًا، أهمها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

وعلى صعيد إنجازاته مع المنتخب الكرواتي قاد مودريتش المنتخب لإحراز برونزية كأس العالم 2018، وهي السنة ذاتها التي حقق فيها اللاعب جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب بالعالم.

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