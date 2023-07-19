  • Alwasat News
Atwasat

فالفيردي يتعهد باستعادة مستواه مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 07:50 مساء
فالفيردي يتعهد باستعادة مستواه مع ريال مدريد
فالفيردي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

مر لاعب وسط ريال مدريد، فيدي فالفيردي، بفترة تراجع عن المستوى الموسم الماضي بعد مونديال 2022، لكنه أكد أنه سيسعى لاستعادة أفضل مستوياته هذا الموسم منذ البداية، خلال المباريات الأولى للإعداد للموسم الجديد التي سيخوضها فريقه «الملكي» في الولايات المتحدة.

جولة ريال مدريد في أميركا مهمة
وقال فالفيردي في تصريحات لوسائل الإعلام التابعة للنادي: «الجولة التي يقوم بها ريال مدريد في أميركا مهمة من أجل الاستعداد للموسم الجدديد. دائماً ما أفكر في الاستمتاع مع ريال مدريد، وإخراج أفضل ما لدي في المباراة، والاستمرار في التعلم كل يوم، من الرائع الذهاب للولايات المتحدة ومحاولة إخراج أفضل ما لدي من أجل الفريق».

وأكد فالفيردي على صعوبة الأيام الأولى في فترة الإعداد الصيفية التي يخوضها ريال مدريد في درجات حرارة عالية بالعاصمة الإسبانية.

فالفيردي «يلكم» لاعب فياريال بسبب ابنه
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

وأضاف: «فترة الإعداد للموسم قوية للغاية، ولكن هذا ما سيمنحنا طاقة لمواجهة التحديات في كل مسابقة. علينا الاستعداد بشكل جيد لتحقيق أقصى قدر من الطاقة في بداية هذا الموسم، هذا ما سيمنحنا إحساساً جيداً في نصف ونهاية الموسم، ريال مدريد فريق كبير، ولو كلنا كنا في نفس الاتجاه، فسنحقق أشياء عظيمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا

فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحارس الكاميروني يرحب بمانشستر يونايتد بعد رحلته الناجحة مع إنتر
الحارس الكاميروني يرحب بمانشستر يونايتد بعد رحلته الناجحة مع إنتر
برشلونة يتعاقد مع روميو لتعويض رحيل بوسكيتس
برشلونة يتعاقد مع روميو لتعويض رحيل بوسكيتس
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا
بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات
بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات
يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع موراتا
يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع موراتا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو...
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي ......
المزيد
فيليكس يرغب في الانتقال إلى برشلونة
فيليكس يرغب في الانتقال إلى برشلونة...
الهلال السعودي يقترب من ضم البرازيلي مالكوم من زينت سان بطرسبرج
الهلال السعودي يقترب من ضم البرازيلي مالكوم من زينت سان ......
فالفيردي يتعهد باستعادة مستواه مع ريال مدريد
فالفيردي يتعهد باستعادة مستواه مع ريال مدريد...
يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع موراتا
يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع موراتا...
بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات
بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات...
المزيد