فالفيردي يتعهد باستعادة مستواه مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

مر لاعب وسط ريال مدريد، فيدي فالفيردي، بفترة تراجع عن المستوى الموسم الماضي بعد مونديال 2022، لكنه أكد أنه سيسعى لاستعادة أفضل مستوياته هذا الموسم منذ البداية، خلال المباريات الأولى للإعداد للموسم الجديد التي سيخوضها فريقه «الملكي» في الولايات المتحدة.

جولة ريال مدريد في أميركا مهمة

وقال فالفيردي في تصريحات لوسائل الإعلام التابعة للنادي: «الجولة التي يقوم بها ريال مدريد في أميركا مهمة من أجل الاستعداد للموسم الجدديد. دائماً ما أفكر في الاستمتاع مع ريال مدريد، وإخراج أفضل ما لدي في المباراة، والاستمرار في التعلم كل يوم، من الرائع الذهاب للولايات المتحدة ومحاولة إخراج أفضل ما لدي من أجل الفريق».

وأكد فالفيردي على صعوبة الأيام الأولى في فترة الإعداد الصيفية التي يخوضها ريال مدريد في درجات حرارة عالية بالعاصمة الإسبانية.

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وأضاف: «فترة الإعداد للموسم قوية للغاية، ولكن هذا ما سيمنحنا طاقة لمواجهة التحديات في كل مسابقة. علينا الاستعداد بشكل جيد لتحقيق أقصى قدر من الطاقة في بداية هذا الموسم، هذا ما سيمنحنا إحساساً جيداً في نصف ونهاية الموسم، ريال مدريد فريق كبير، ولو كلنا كنا في نفس الاتجاه، فسنحقق أشياء عظيمة».