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ريال مدريد يتخذ موقفا صادما تجاه مبابي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 02:46 مساء
ريال مدريد يتخذ موقفا صادما تجاه مبابي
كيليان مبابي خلال إحدى مباريات باريس سان جيرمان (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت وسائل إعلام إسبانية مفاجأة مدوية باتخاذ ريال مدريد قرارا باستبعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي من حساباته نهائيا.

ريال مدريد يقرر عدم التعاقد مع مبابي
وذكرت إذاعة «كادينا سير» أن ريال مدريد لم يعد مهتما بالتعاقد مع مبابي (24 عاما) حتى في حال قرر الأخير عدم تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورحيله مجانا في الصيف المقبل.

وقالت: «بعدما كان مبابي هو الهدف الأساسي بالنسبة إلى إدارة ريال مدريد في آخر موسمين، قرر النادي غلق هذا الملف نهائيا».

وأشارت إلى أن سبب استبعاد الدولي الفرنسي من حسابات ريال مدريد هو أن النادي لا يرغب في حدوث أزمة بشأن الرواتب داخل الفريق، خاصة أن مبابي سيحصل على 20 مليون يورو سنويا على أقل تقدير، إلى جانب منحه مكافأة انتقال مرتفعة في حال رحيله مجانا عن النادي الباريسي، بينما يجب أن يجري دفع هذه المبالغ إلى النجم المتألق جود بيلينغهام الذي يحصل على تسعة ملايين يورو سنويا.

وأضافت أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد عندما يصبح عمره 26 عاما، وهو ما يتعارض مع سياسة انتقالات النادي الذي أصبح يتعاقد مع لاعبين شباب مثل كامافينغا وتشواميني، وقبلهما فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس،

كما سينضم إندريك إلى الفريق في الموسم المقبل، وجميعهم انتقلوا إلى سانتياغو برنابيو بعمر أقل من 20 عاما.

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واختتمت «كادينا سير»: «السبب الأخير هو الموقف الذي اتخذه مبابي قبل موسمين عندما اتفق مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على الانضمام إلى الفريق، قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع باريس سان جيرمان، ما أغضب بيريز وجمهور الريال».

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