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مدرب منتخب مصر مرشح لقيادة الاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 10:38 مساء
مدرب منتخب مصر مرشح لقيادة الاتحاد السعودي
روي فيتوريا خلال قيادته فريق النصر السعودي (أرشيفية: الإنترنت)
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دخل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، ضمن دائرة المرشحين لتدريب فريق الاتحاد السعودي، خلفًا لمواطنه المُقال نونو سانتو.

فيتوريا قاد النصر 2019
واهتمت إدارة الاتحاد بفكرة التعاقد مع فيتوريا، نظرًا لخبرته السابقة في تدريب نادي النصر السعودي عام 2019، وضيق الوقت قبل بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في السعودية، بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

وأكدت مصادر الجريدة داخل نادي الاتحاد أن الإدارة تبحث أيضًا إمكانية التعاقد مع لوران بلان مدرب منتخب فرنسا السابق، الذي سبق له تدريب كريم بنزيما، مهاجم الفريق الحالي.

وأشارت المصادر ذاتا إلى أن المرشح الثالث الذي ترغب إدارة الاتحاد في التفاوض معه هو جوليان لوبتيجي، مدرب فريق ولفرهامبتون السابق، وهو المرشح المُفضل منذ الصيف الماضي، لتدريب الفريق.

يذكر أن الاتحاد يتواجد في المركز السادس بترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر البطولة.

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ويفتتح الاتحاد بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية، بمواجهة أوكلاند سيتي الأسترالي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، ويلعب الفائز منهما ضد الأهلي المصري في الدور ربع النهائي يوم الجمعة 15 ديسمبر.

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