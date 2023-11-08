تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

ألمحت تقارير صحفية اليوم الأربعاء إلى أن خلافا نشب بين المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي نونو سانتو ومهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيما داخل غرفة خلع الملابس تسبب في الإطاحة بالمدرب البرتغالي من منصبه.

سانتو ينتقد بنزيما

وبحسب الموقع الرسمي لجريدة «الرياضية» السعودية، فإن شرارة الخلاف اشتعلت مجددًا بين بنزيما وسانتو داخل غرفة الملابس بين شوطي المباراة التي خسرها الفريق أمام القوة الجوية بهدفين دون رد الإثنين الماضي في دوري أبطال آسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت «الرياضية» إلى أن سانتو وجه نقدا لاذعا للنجم الفرنسي المخضرم إذ قال له: «أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم»، إلا أن بنزيما رد قائلا: «لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة»، وهو ما أثار غضب المدرب ليقول له «أنت قائد الفريق وقدوة للاعبين وأهم لاعب، يجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين».

ووفقا للجريدة السعودية فإن المدرب استمر في توجيه كلمات لاذعة لبنزيما، رافضًا تبريراته، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المهاجم الفرنسي تحدث إلى مسؤولي نادي الاتحاد السعودي قبل أسبوعين من الواقعة، وأكد لهم أن استمرار نونو سانتو لا يلبي تطلعات الاتحاد، وأن وجوده يعيق تقدم الفريق.

وأعلن الاتحاد السعودي مساء أمس الثلاثاء إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، والتي جاءت بعد خمسة تعثرات متتالية في الدوري السعودي بواقع خسارتين وثلاثة تعادلات.

وسجل سانتو مع الاتحاد السعودي انطلاقة متذبذبة هذا الموسم الذي جاء بعد موسم اعتبرته الجماهير تاريخيًا، إذ شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الغائب منذ 14 عامًا، فضلًا عن تتويجه بكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه.

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وبعد التعثر في الجولات الأخيرة من موسم 2021-2022 وجد الاتحاد ضالته في البرتغالي نونو سانتو ليعاود معه الكرة من جديد أملًا في استعادة الألقاب.

واستهل فريق الاتحاد السعودي موسم 2022-2023 بفوز عريض خارج ملعبه أمام العدالة 3-0 ليتمكن خلال أول عشر جولات من حصد 24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات، لكنه خسر على ملعبه أمام الهلال وهي الخسارة التي أثارت قلق الجماهير بشأن قدرة الفريق على حسم المواجهات الكبرى ومن ثم حصد اللقب.