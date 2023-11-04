مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بشكل موقت عقب فوزه على ضيفه بورنموث بنتيجة 6-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من «البريميير ليغ».

مانشستر سيتي تقدم بثلاثية في الشوط الأول

تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 30، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، وفي الدقيقة 37 سجل السيتي الهدف الثالث عندما سدد دوكو كرة قوية اصطدمت بظهر مانويل أكانجي قبل أن تعانق الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر 3-0، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي الشوط الثاني سجل السيتي الهدف الرابع في الدقيقة 64 عن طريق فيل فودين، ثم سجل بورنموث هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 74 عن طريق لويس سينيسترا، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 83 قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

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ورفع مانشستر سيتي بهذا الفوز رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام توتنهام الذي يواجه تشيلسي بعد غد الإثنين، بينما توقف رصيد بورنموث عند ست نقاط في المركز السادس عشر.