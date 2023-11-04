  • Alwasat News
Atwasat

مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 08:17 مساء
مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي
دوكو يحتفل بهدفه في شباك بورنموث السبت 4 نوفمبر 2023 (حساب مانشستر سيتي على فيسبوك)
alwasat radio

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بشكل موقت عقب فوزه على ضيفه بورنموث بنتيجة 6-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من «البريميير ليغ».

مانشستر سيتي تقدم بثلاثية في الشوط الأول
تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 30، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، وفي الدقيقة 37 سجل السيتي الهدف الثالث عندما سدد دوكو كرة قوية اصطدمت بظهر مانويل أكانجي قبل أن تعانق الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر 3-0، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي الشوط الثاني سجل السيتي الهدف الرابع في الدقيقة 64 عن طريق فيل فودين، ثم سجل بورنموث هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 74 عن طريق لويس سينيسترا، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 83 قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

مانشستر سيتي وآرسنال يهددان صدارة توتنهام للدوري الإنجليزي
هالاند يقود مانشستر سيتي لحسم «الديربي» أمام يونايتد بثلاثية

ورفع مانشستر سيتي بهذا الفوز رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام توتنهام الذي يواجه تشيلسي بعد غد الإثنين، بينما توقف رصيد بورنموث عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة

تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة
بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»

بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»
الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا كريستي

الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
غوتيريس يعبر عن شعوره بـ«الرعب» جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في غزة

غوتيريس يعبر عن شعوره بـ«الرعب» جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في...
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم

ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة

الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة
التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا

التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي
نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين

نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»

إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سباهان الإيراني يطعن على عقوبات الاتحاد الآسيوي أمام «كاس»
سباهان الإيراني يطعن على عقوبات الاتحاد الآسيوي أمام «كاس»
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع ...
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة...
أنشيلوتي يضم أردا غولر لتشكيلة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو
أنشيلوتي يضم أردا غولر لتشكيلة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو
لجنة تنظيم المسابقات تعلن مواعيد بداية جولات الذهاب من «دورينا»
لجنة تنظيم المسابقات تعلن مواعيد بداية جولات الذهاب من «دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في صدارة المشهد
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في ......
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي مارسيلو
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي ......
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام صربيا ببطولة العالم لكرة القدم المصغرة
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام صربيا ببطولة العالم ......
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»...
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال ......
المزيد
جيرونا يخطف صدارة الدوري الإسباني موقتًا
جيرونا يخطف صدارة الدوري الإسباني موقتًا...
مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويخطف صدارة الدوري ......
جيش التحرير الكولومبي يعلن عزمه إطلاق والد لويس دياز
جيش التحرير الكولومبي يعلن عزمه إطلاق والد لويس دياز...
لجنة تنظيم المسابقات تعلن مواعيد بداية جولات الذهاب من «دورينا»
لجنة تنظيم المسابقات تعلن مواعيد بداية جولات الذهاب من ......
أنشيلوتي يضم أردا غولر لتشكيلة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو
أنشيلوتي يضم أردا غولر لتشكيلة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو...
المزيد