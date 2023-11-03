مانشستر سيتي وآرسنال يهددان صدارة توتنهام للدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

ستكون صدارة توتنهام هوتسبير لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على المحك، بينما ستكون الفرصة مواتية أمام مانشستر سيتي وآرسنال لتقاسم القمة - ولو بصورة موقتة - عندما تنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة من «البريمير ليغ» غداً السبت.

توتنهام يواجه اختبارا حقيقيا بالدوري الإنجليزي

ويواجه توتنهام اختبارا حقيقيا، سيثبت من خلاله ما إذا كان قادرا على مواصلة انطلاقته الرائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والاستمرار في سباق المنافسة على الصدارة من عدمه، عندما يستضيف تشيلسي يوم الإثنين المقبل في قمة مباريات تلك المرحلة بـ«البريمير ليغ»، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

في المقابل، يلتقي مانشستر سيتي ضيفه بورنموث غدا السبت، ويحل آرسنال ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في اليوم نفسه، ليصبح الطريق ممهدا أمامهما للتقدم نحو صدارة جدول الدوري الإنجليزي بشكل موقت.

ويوجد آرسنال ومانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين خلف توتنهام.

وحقق توتنهام انطلاقة رائعة في البطولة هذا الموسم لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تفاؤلا قبل بداية تلك النسخة من المسابقة، بعدما حقق ثمانية انتصارات وتعادل في لقاءين خلال مبارياته العشر الأولى من الدوري الإنجليزي، الذي لم يتوج بلقبه منذ موسم 1960-1961.

ولم يسبق للفريق اللندني أن فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، الذي بدأ موسم 1992-1993. غير أنه تحت قيادة مدربه الحالي آنجي بوستيكوجلو أصبح يطمع في نيل اللقب.

وفي «الديربي اللندني»، يرغب توتنهام في استغلال نتائج تشيلسي المهتزة خلال الموسم الحالي، يوجد «البلوز»، الذي يغيب لقب الدوري الإنجليزي عن خزائنه منذ موسم 2016-2017، في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة من عشر مباريات، وذلك على الرغم من الصفقات العديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

مانشستر سيتي يواجه بورنموث بالدوري الإنجليزي

من جهته، يتطلع مانشستر سيتي لمواصلة تفوقه على ضيفه بورنموث، عندما يلتقيه على ملعب الاتحاد، حيث يبحث فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن انتصاره الرابع عشر على التوالي أمام منافسه في مختلف المسابقات.

وخلال آخر مواجهتين بين الفريقين بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أحرز مانشستر سيتي ثمانية أهداف، واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، وهو ما يعكس الفوارق الكبيرة بين الفريقين.

ويخوض مانشستر سيتي المواجهة أمام بورنموث، صاحب المركز السابع عشر برصيد ست نقاط، وهو منتشٍ بفوزه الكبير 3-0 على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية للمسابقة، بينما يأمل نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند في مواصلة هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بجميع البطولات.

بينما تبدو مهمة آرسنال أصعب نسبياً من مانشستر سيتي، حيث يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وتلقى «المدفعجية» ضربة موجعة بخروجه من دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، عقب خسارته القاسية 1-3 أمام مضيفه وست هام يونايتد.

في المقابل، يتطلع ليفربول، صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة، لمواصلة صحوته حينما يخرج لملاقاة مضيفه لوتون تاون، الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي، بعد غد الأحد.

وتعافى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب من خسارته أمام توتنهام وتعادله مع برايتون قبل فترة التوقف الدولي الماضية، بعدما تغلب على إيفرتون ونوتينغهام فورست في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة.

أما لوتون تاون، الذي يوجد في المركز الثامن عشر برصيد خمس نقاط، فيبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام ليفربول، ولا سيما أن اللقاء يقام على ملعبه وأمام جماهيره المتعطشة لتحقيق المفاجأة.

مانشستر يونايتد ييسعى للتغلب على هزائمه الأخيرة

ويسعى مانشستر يونايتد لمداواة جراحه التي نزفت بشدة في الموسم الحالي، عندما يواجه مضيفه فولهام، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

ويواجه مانشستر يونايتد موسماً مخيباً للآمال على الصعيدين المحلي والقاري، حيث يوجد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه خمسة انتصارات مقابل خمس هزائم.

وتضاعفت آلام «الشياطين الحمر»، بعدما فقد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الذي توج به في الموسم الماضي، عقب خسارته المروعة 0-3 على يد ضيفه نيوكاسل أول من أمس بدور الـ16 للمسابقة.

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ويرغب فريق المدرب الهولندي إريك تين هاغ في استعادة اتزانه قبل مواجهته المرتقبة أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، التي يحتاج خلالها الفريق الإنجليزي لحصد النقاط الثلاث من أجل التمسك بآماله في الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة القارية، خاصة في ظل وجوده بالمركز الثالث في مجموعته.

كما تشهد الجولة الحادية عشر عدة مواجهات أخرى، حيث يلعب إيفرتون مع ضيفه برايتون غداً، بينما يلتقي بيرنلي كريستال بالاس، وشيفيلد يونايتد يواجه وولفرهامبتون، وبرينتفورد مع وست هام يونايتد في اليوم نفسه، ويستضيف نوتينغهام فورست أستون فيلا بعد غد.