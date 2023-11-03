أرتيتا يطالب لاعبي آرسنال بالفوز على نيوكاسل لتعويض الخسارة أمام وست هام

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ميكل أرتيتا، اليوم الجمعة، إن فريقه عازم على تعويض خسارته 1-3 أمام وست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك عندما يواجه نيوكاسل يونايتد في الدوري المحلي غدا السبت.

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وودع آرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ16، بينما حقق نيوكاسل، صاحب المركز السادس في الدوري، فوزاً كبيراً 3-0 على مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» الأربعاء الماضي، وفقا لوكالة «رويترز».

وسيحل آرسنال، صاحب المركز الثاني في الدوري، متخلفا بفارق نقطتين عن غريمه اللندني توتنهام هوتسبير، ضيفاً على ملعب سانت جيمس بارك غداً.

وقال أرتيتا للصحفيين: «في كل مرة تتعرض فيها لهزيمة يستغرق الأمر بضعة أيام لتجاوزها، ولكن التركيز الكامل الآن على مواجهة نيوكاسل».

وأضاف: «هناك أشياء يتعين علينا تنفيذها بصورة أفضل كثيرا مثل أسلوبنا في خوض المباريات، خاصة فيما يتعلق بالأهداف. لا أعتقد أن النتيجة تعكس سير المباراة على الإطلاق. كان ينبغي علينا تقديم أداء أفضل كثيراً».

وفي ظل عدم خوض توتنهام مباريات حتى يوم الإثنين المقبل، ستكون لدى آرسنال ومانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، فرصة تصدر جدول ترتيب الدوري.

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وصرح أرتيتا بأن خوض المباراة على ملعب سانت جيمس بارك سيكون بمثابة اختبار جيد لفريقه، لأن الأجواء في ذلك الملعب مثيرة للغاية، وعلى الفريق اغتنام الفرصة والاستمتاع بها.

ولفت المدرب الإسباني إلى أن لاعب الوسط إيميل سميث روي (23 عاماً) سيغيب لأسابيع بسبب إصابة في الركبة.