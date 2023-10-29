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هالاند يقود مانشستر سيتي لحسم «الديربي» أمام يونايتد بثلاثية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 08:36 مساء
هالاند يقود مانشستر سيتي لحسم «الديربي» أمام يونايتد بثلاثية
هالاند يسدد ركلة جزاء ليحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في مباراته أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 29 أكتوبر 2023 (حساب مانشستر سيتي على فيسبوك)
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حسم النرويجي إرلينغ هالاند مباراة «الديربي» بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لصالح السيتي بتسجيله ثنائية وتمريره كرة حاسمة في المباراة التي فاز فيها فريقه على يونايتد بثلاثية نظيفة اليوم الأحد، في ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

هالاند النجم المطلق لـ«ديربي» مانشستر
في مواجهة «ديربي» مانشستر، كان هالاند النجم المطلق بتسجيله الهدفين اللذين منحا فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا انتصاره الثامن، رافعًا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر وبفارق الأهداف عن وصيفه أرسنال الثاني، بحسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل وبعد ثلاثة انتصارات متتالية محليًا وقاريًا، عاد مانشستر يونايتد لينتكس بتلقي الهزيمة الخامسة في عشر مباريات بالدوري الإنجليزي حتى الآن، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن ما يزيد الضغط على مدربه الهولندي إريك تن هاغ.

الشوط الأول جاء حماسياً وشهد العديد من الفرص التي بدأها مانشستر سيتي عبر رأسية لفيل فودن ومتابعة لهالاند تألق الحارس الكاميروني أندري أونانا في صدهما، ثم أنقذ فريقه من هدف عبر تسديدة لجاك غريليش، قبل أن يتمكن هالاند من وضع مانشستر سيتي في المقدمة عبر ركلة جزاء بعد خطأ من الدنماركي راسموس هويلوند على الإسباني رودري.

وهذه المرة الأولى التي ينال فيها مانشستر سيتي ركلة جزاء على ملعب أولد ترافورد وفق شبكة «أوبتا» للاحصاءات.

وبعد خطأ في تمرير الكرة من فودن، كاد مانشستر يونايتد أن يخطف التعادل عبر برونو فرنانديش بعد تمريرة من هويلوند، لكن محاولة البرتغالي مرت قريبة جدًا من القائم، قبل أن يرد سيتي بركلة حرة نفذها الأرجنتيني خوليان ألفاريس وتألق أونانا في صدها.

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وفي مستهل الشوط الثاني سدد هالاند ضربة رأسية إثر عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا ليحرز منها الهدف الثاني لمانشستر سيتي، ليرفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 11 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين.
وعاد أونانا للتألق في وجه هالاند الذي حاول وضع الكرة من فوق الكاميروني بعد تمريرة من غريليش، قبل أن يتمكن فودن من إحراز الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعدما وصلته الكرة من هالاند.

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