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منع جماهير ليل من السفر إلى مارسيليا تحسبا لوقوع أعمال شغب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 07:24 مساء
منع جماهير ليل من السفر إلى مارسيليا تحسبا لوقوع أعمال شغب
آثار الاعتداء واضحة على مدرب ليون فابيو جروسو وحافلة الفريق (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الجمعة، أنه قرر منع جماهيره من السفر إلى مدينة مارسيليا غدا السبت، تحسبا لوقوع أعمال شغب، بعدما تأجلت مباراة أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مطلع الأسبوع الجاري، بسبب تعرض حافلة ليون لهجوم.

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وقال نادي ليل في بيان: «قررت السلطات أخيرا صباح اليوم أنها لن تكون قادرة على ضمان سلامة 250 من مشجعي ليل الذين كانوا يخططون للسفر إلى مارسيليا، فوجب على ليل أن يأخذ في الاعتبار القرار، لحماية أنصاره من أي مشاكل محتملة».

ويستضيف مارسيليا غدا منافسه ليل على ملعب «فيلودروم»، بعدما ألغيت مباراة كان من المقرر أن يستضيفها الأحد الماضي أمام ليون، بعدما تعرضت حافلة فريق ليون في أثناء توجهه إلى الملعب إلى اعتداء.

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وقد تعرضت الحافلة للرشق بالحجارة، مما أسفر عن إصابة مدرب ليون فابيو جروسو، الذي فاز مع إيطاليا بكأس العالم 2006. وتصدرت صورة جروسو وهو دامي الوجه الصفحة الأولى لجريدة «ليكيب» الفرنسية، التي علقت على الواقعة بعنوان «مقزز ومخز».

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