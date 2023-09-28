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شغب الملاعب الإنجليزية يكسر الأرقام القياسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 02:27 مساء
شغب الملاعب الإنجليزية يكسر الأرقام القياسية
مشجع يقتحم الملعب خلال إحدى مباريات وست هام (إكس)
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كشفت أحدث الأرقام والإحصاءات أن جماهير كرة القدم الإنجليزية رفعت من وتيرة خروجها عن النص خلال الموسم الكروي 2022-2023، وارتكبت مزيد المخالفات وأشاعت الفوضى في كرة القدم في إنجلترا وويلز، لتصل الاعتقالات بين صفوف الجماهير إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

الشغب يتسبب في اعتقال 2264 شخصا
وخلال الموسم الماضي جرى اعتقال 2264 شخصا على صلة بشغب كرة القدم وفقا لوزارة الداخلية البريطانية، وهو ما يحطم الرقم القياسي المسجل في موسم 2013-2014 الذي جرى خلاله إلقاء القبض على 2198 شخصا.

واللافت أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتضمن فيها إحصائية شغب الملاعب اعتقالات على صلة بكرة القدم النسائية، وكذلك تلك المرتبطة بحيازة مخدرات مثل الكوكايين والهيروين، بالإضافة إلى المباريات التي أقيمت خارج أراضي المملكة المتحدة وويلز.

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يذكر أيضا أن هذا العدد يتضمن اعتقال 101 شخص في مونديال 2022 على خلفية أعمال شغب، علما بأن مونديال السيدات الأخير في أستراليا ونيوزيلندا لم يشهد إلقاء القبض على أي شخص.

وكان النادي الذي سجل أكبر عدد من الاعتقالات بين صفوف مشجعيه لتورطهم في أعمال شغب هو وست هام، وذلك للعام الثاني على التوالي، بواقع 89 شخصا، بينما كان مانشستر يونايتد صاحب أكبر عدد من قرارات الحظر بدخول الملاعب، وطال هذا الإجراء 69 شخصا.

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