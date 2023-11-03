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تشافي: ميسي يستحق الكرة الذهبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 05:18 مساء
تشافي: ميسي يستحق الكرة الذهبية
مدرب برشلونة تشافي خلال المؤتمر الصحفي الجمعة 3 نوفمبر 2023 (إكس)
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أكد مدرب فريق برشلونة، تشافي هرنانديز، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق بجدارة الكرة الذهبية الثامنة التي حصل عليها. وقال إنه تحدث معه الأسبوع الجاري، لتهنئته على فوزه بالجائزة التي تقدمها سنويا مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

تشافي يشيد بميسي
وأضاف تشافي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل المباراة التي سيخوضها فريقه غداً أمام ريال سوسيداد بالدوي الإسباني: «ميسي هو أفضل لاعب في بطولة كأس العالم الأخيرة، وبالنسبة لي ليس هناك نقاش في ذلك. تحدثت معه الأسبوع الجاري، وكان سعيداً للغاية لفوزه بالكرة الذهبية. لدي علاقة جيدة للغاية معه».

وتوج تشافي وإنييستا ببطولة كأس العالم في العام 2010، لكن جائزة أفضل لاعب في العالم منحت في ذلك العام أيضاً لميسي، متقدماً على النجمين.

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واستغل تشافي أيضاً المناسبة لتقديم التهنئة إلى لاعبة كرة القدم في فريق السيدات بنادي برشلونة أيتانا بونماتي، التي حصلت على الكرة الذهبية في فئة السيدات، مشيراً إلى أنه من الرائع مشاهدتها وهي تلعب.

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