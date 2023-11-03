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يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 04:36 مساء
يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي
يورغوس ياكوماكيس خلال مشاركته في إحدى مباريات فريق أتلانتا بالدوري الأميركي (فيسبوك)
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تفوق مهاجم فريق أتلانتا يونايتد اليوناني يورغوس ياكوماكيس على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، المتوج أخيراً بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة، بنيله جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي لكرة القدم.

الإصابة أبعدت ميسي عن إنتر ميامي
وحلّ ميسي (36 عاماً)، الذي يدافع عن ألوان إنتر ميامي بعد قدومه إلى صفوفه هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني على الرغم من إسهامه في إحراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم في أغسطس الماضي.

ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى ست مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث عكّرت إصابة نهاية موسمه الأميركي، وأبعدته عن فريقه الذي فشل في نهاية المطاف في التأهل إلى الأدوار الاقصائية.

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وأحرز المهاجم الدولي ياكوماكيس (28 عاماً و19 مباراة دولية)، القادم من سلتيك غلاسكو الإسكتلندي (2021-2023) وأمضى معظم مسيرته في اليونان، جائزة أفضل لاعب جديد بعد تسجيله 17 هدفاً هذا الموسم مع أتلانتا.

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