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تن هاغ يطالب بالتماسك بعد خروج مانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 06:38 مساء
تن هاغ يطالب بالتماسك بعد خروج مانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية
مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في كأس رابطة المحترفين الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (إكس)
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قال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تن هاغ، إن التماسك داخل الفريق هو السبيل الوحيد إلى تحسين النتائج والخروج من الكبوة الحالية.

مانشستر يونايتد يخسر لقب كأس الرابطة
وخسر مانشستر يونايتد أمس الأربعاء بثلاثية نظيفة أمام ضيفه نيوكاسل في دور الـ16 لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لينهي رحلة الدفاع عن لقبه مبكراً، علماً بأنه أحرز اللقب في الموسم الماضي بالفوز على نيوكاسل 2-0 في المباراة النهائية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ومني مانشستر يونايتد بالهزيمة الثانية له على ملعبه في غضون أربعة أيام بعد هزيمته بالنتيجة نفسها أمام جاره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، كما أنها الهزيمة الثامنة للفريق خلال 15 مباراة خاضها بمختلف البطولات هذا الموسم، ما يضاعف من الضغوط على المدرب تن هاغ.

وتشير إحصاءات رابطة المحترفين الإنجليزية إلى أنها المرة الأولى منذ عام 1962، التي يخسر فيها مانشستر يونايتد مباراتين متتاليتين على ملعبه بثلاثة أهداف أو أكثر في كل مباراة.

كما خسر يونايتد خمسا من أول عشر مباريات يخوضها على ملعبه في مختلف البطولات هذا الموسم لتكون المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا منذ موسم 1930-1931.

في المقابل، حقق نيوكاسل أكبر فوز له على مانشستر يونايتد في عقر داره منذ 93 عاماً.

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وقال تن هاغ: «لم نقدم مباراة جيدة بالدرجة الكافية. نعلم هذا. كنا في المباراة وفقدناها في غضون دقيقتين. الأداء أقل من مستوانا. علينا الاعتراف بالمسؤولية.. عندما تكافح في المباريات، تحقق الفوز وتكتسب ثقة ودعم الجماهير. عندما تحقق هذا يمكنك بناء الثقة داخل الفريق. الأمر بأيدينا، وعلينا فقط أن نتماسك ونتحلى بالالتزام».

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