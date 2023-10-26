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مانشستر يونايتد في صدام ناري مع السيتي بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 05:05 مساء
مانشستر يونايتد في صدام ناري مع السيتي بالدوري الإنجليزي
هلاند مهاجم مانشستر سيتي في مواجهة دفاع مانشستر يونايتد (أرشيفية: الإنترنت)
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على الرغم من عودة مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات مجددًا، لكن لا شك في أنه يأمل في استعادة بريقه وتحقيق عودة قوية مقنعة لجماهيره عبر الاختبار الصعب الذي يواجهه أمام جاره مانشستر سيتي في «ديربي» مدينة مانشستر المقرر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

«ديربي» مانشستر يشعل الجولة العاشرة
وتنطلق منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي غدًا الجمعة، بمباراة كريستال بالاس أمام توتنهام المتصدر، وتختتم مساء الأحد المقبل بمباراة «الديربي» بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبعد تلقي هزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام كريستال بالاس وجلطة سراي التركي في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال يومي 30 سبتمبر والثالث من أكتوبر، على الترتيب، استعاد مانشستر يونايتد توازنه شيئًا ما بثلاثة انتصارات متتالية.

وتغلب مانشستر يونايتد على برينتفورد 2-1 وشيفيلد يونايتد بالنتيجة نفسها في الدوري الإنجليزي ثم تغلب على كوبنهاغن الدنماركي 1-0 أمس الأول الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأبطال.

وعلى الرغم من تحقيق النقاط، لا شك في أن انتصارات مانشستر يونايتد الذي يدربه المدير الفني إيريك تين هاغ، ربما تكون غير مقنعة لجماهيره، ولا تشكل العودة المطلوبة بعد تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم وتراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تحقيق عودة قوية عبر الاختبار الصعب أمام مانشستر سيتي في المباراة المقبلة.

لكن مهمة مانشستر يونايتد ستكون صعبة للغاية على الأرجح في مواجهة مانشستر سيتي المنتشي بانتصار كبير خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على مضيفه يانغ بويز السويسري 3-1 الأربعاء.
وشهد مانشستر سيتي عودة نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند إلى تألقه التهديفي من جديد، حيث سجل ثنائية للفريق في شباك يانغ بويز، وهما هدفان كسر بهما صيامه عن التهديف في دوري أبطال أوروبا خلال ست مباريات.

كذلك سجل هالاند الهدف الثاني للسيتي في المباراة التي انتهت بالفوز على برايتون 2-1 يوم 21 أكتوبر، بعد صيام عن التهديف لأربع مباريات متتالية في كل البطولات.

ويفتقد مانشستر سيتي جهود المدافع السويسري مانويل أكانجي، الذي سجل الهدف الأول للفريق في مباراة أمس، عندما يلتقي مانشستر يونايتد، حيث يخضع اللاعب للإيقاف.
توتنهام يصطدم بكريستال بالاس

توتنهام يتطلع لمواصلة الانتصارات
ويتطلع توتنهام إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الممتاز عندما يحل ضيفًا على كريستال بالاس غدًا الجمعة. ولا يزال سجل توتنهام خاليًا من الهزائم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما حقق سبعة انتصارات، منها انتصاراته في المباريات الثلاث الماضية مقابل تعادلين.

ويحتل توتنهام الصدارة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وآرسنال وثلاث نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الرابع، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة حصدها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.

كذلك يتطلع آرسنال لمواصلة نتائجه المقنعة عندما يستضيف شيفيلد يونايتد بعد غد السبت. وقبل فترة التوقف الدولي، كان آرسنال قد تغلب على مانشستر سيتي 1-0 في الثامن من أكتوبر ثم تعادل خارج ملعبه مع تشيلسي 2-2 في 21 من الشهر نفسه قبل أن يتغلب على إشبيلية الإسباني 2-1 في عقر داره أول أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

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ويخوض تشيلسي مباراته في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي أيضًا على ملعبه، حيث يستضيف برينتفورد بعد غد، بينما يخوض ليفربول مباراته مساء الأحد، حينما يستضيف نوتينغهام فورست.

ويعلق ليفربول وجماهيره وكذلك مديره الفني يورغن كلوب الآمال بلا شك على مواصلة التألق التهديفي للنجم المصري محمد صلاح.

وسجل صلاح ثنائية لليفربول في المباراة التي انتهت بالتعادل مع برايتون 2-2 في الثامن من أكتوبر الجاري، كما سجل له ثنائية أخرى في المباراة التي انتهت بالفوز على إيفرتون 2-0 يوم السبت الماضي.

وتشهد مباريات الجولة العاشرة بعد غد لقاء بورنموث مع بيرنلي وولفرهامبتون مع نيوكاسل، بينما تشهد مساء الأحد لقاء ويستهام مع إيفرتون وأستون فيلا مع لوتون تاون وبرايتون مع فولهام.

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