رودريغو يجدد عقده مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

جدد المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو جويس عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى 30 يونيو 2028، حسبما أعلن النادي في بيان له اليوم الخميس.

رودريغو عنصر أساسي في ريال مدريد

وانضم رودريغو إلى نادي ريال مدريد في عام 2019 وعمره 19 عامًا، وبعد لعبه فترة مع الفريق الرديف أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في التشكيل الرئيسي خلال المواسم الماضية، وكان عقده الحالي ينتهي في عام 2025، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وانتقل رودريغو (22 عامًا) إلى ريال مدريد قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو تقريبًا، وخاض أول مباراة له مع الفريق الرديف في 14 سبتمبر 2019 أمام فريق لانغريو، ثم أحرز بعدها بتسعة أيام أول هدف في ظهوره الأول مع الفريق الأول أمام أوساسونا، بعد أن نزل بديلًا لمواطنه فينيسيوس جونيور.

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ومنذ ذلك الحين وعلى مدار المواسم الخمسة التي ارتدى خلالها رودريغو قميص ريال مدريد لعب 179 مباراة أحرز خلالها 39 هدفًا وحصد ثمانية ألقاب.