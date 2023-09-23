مبابي يهدد عرش رودريغو في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن التعاقد المتوقع لريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي سيتسبب في إجراء تغييرات جوهرية على تشكيلة الفريق تتمثل في الاستغناء عن أحد اللاعبين الأساسيين بالفريق.

ريال مدريد يتكبد تكلفة عالية لضم مبابي

وقالت جريدة «ديفينسا سنترال» اليوم السبت، إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع كل الاحتمالات بالنسبة للتعاقد مع كيليان مبابي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأضافت أن بيريز يعلم أن تكلفة التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ستكون مرتفعة جدًا، لذلك يفكر في الاستغناء عن أحد نجوم فريق ريال مدريد حتى يتمكن من إتمام الصفقة.

وأشارت «ديفينسا سنترال» إلى أن وصول مبابي إلى ريال مدريد سيتسبب في رحيل لاعب مهم من الفريق، مشيرة إلى أن طريقة لعب «الميرنغي» تعتمد على لاعبين أساسيين في الهجوم أحدهما محجوز للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

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وأوضحت أن اسم رودريغو جويس يبرز كأحد الخيارات المرشحة لمغادرة ريال مدريد في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاقد مع كيليان مبابي.

وأشارت إلى أن رئيس ريال مدريد قد يوافق على رحيل الدولي البرازيلي في حال وصول عرض مادي مناسب لا يقل عن ثمانين مليون يورو وقد يصل إلى مئة مليون يورو.