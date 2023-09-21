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ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 02:06 مساء
ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد
جود بيلينغهام يحتفل بأحد أهدافه مع ريال مدريد (إكس)
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يهدف فريق ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا ثقيلا على أتلتيكو يوم الأحد، المقبل في مباراة «ديربي مدريد» التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ريال مدريد يحقق العلامة الكاملة
ومنذ بداية الموسم، حقق ريال مدريد العلامة الكاملة في الدوري بفوزه في المباريات الخمس التي لعبها، ليعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام حامل اللقب برشلونة، وفقا للوكالة الألمانية.

ويدخل ريال مدريد مواجهة جاره أتلتيكو بمعنويات عالية استمدها من فوزه الصعب على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، في المقابل يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بعد تعادله مع لاتسيو 1-1 في دوري الأبطال.

وتمكن الفريق «الملكي» من تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراتين من آخر خمس مواجهات جمعتهما بالدوري، فيما فاز أتلتيكو في مباراة وحسم التعادل مباراتين.

غيابات مؤثرة في ريال مدريد
ويعاني ريال مدريد من غيابات مؤثرة في صفوفه في هذه المباراة حيث يفتقد الفريق لجهود الحارس تيبو كورتوا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو للإصابة.

ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أن يتمكن فينيسيوس جونيور من اللحاق بالمباراة، حيث أكد في مؤتمر صحفي أن هناك احتمالية أن يلحق اللاعب البرازيلي باللقاء.

وسواء شارك فينيسيوس في مباراة «ديربي مدريد» أم لا، فإن أنشيلوتي يراهن على تألق لاعبه الشاب جود بيلينغهام، الذي سجل خمسة أهداف وصنع هدفا في الدوري الإسباني، إضافة إلى تسجيله هدف الفوز على يونيون برلين في دوري الأبطال، وكذلك تألق فرانشيسكو غارسيا الذي صنع هدفين حتى الآن.

ولن تكون مهمة ريال مدريد في تحقيق الفوز سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق أتلتيكو مدريد يعرف كيف يواجه الريال وأحرجه في العديد من اللقاءات.

كما أن أتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، يقدم عروضا جيدة حتى الآن، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد سبع نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

وعلى الرغم من أن أتلتيكو مدريد لعب مباريات أقل من الريال في الدوري، لكنهما يتساويان من حيث الأهداف المسجلة حيث سجل كل فريق عشرة أهداف، مع العلم أن الريال لم يتلق سوى ثلاثة أهداف، مقابل أربعة أهداف تلقاها أتلتيكو.

إصابات عديدة في أتلتيكو مدريد
وعلى الأرجح سيواجه الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أزمة كبيرة في اختيار التشكيل الأساسي للفريق، إذ يعاني فريقه من وجود عدد كبير من اللاعبين المصابين.

لكن سيميوني يرى أن تواجد ألفارو موراتا، هداف الفريق برصيد ثلاثة أهداف، وأنخيل كوريا وأنطوان غريزمان في التشكيل الأساسي من شأنه أن يعزز من فرص الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.

بهدف قاتل.. بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز على يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا
بيلينغهام مستعد لاختباره القاري الأول مع ريال مدريد في ضربة بداية الأبطال

وفي المباريات التي تقام يوم الأحد أيضا، يلتقي ريال سوسيداد مع خيتافي، ورايو فاييكانو مع فياريال، وريال بيتيس مع قادش، ولاس بالماس مع غرناطة.
وتفتتح مباريات هذه الجولة، غدا الجمعة، عندما يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو.

ويوم السبت، ستكون أبرز المباريات المواجهة التي ستجمع برشلونة بضيفه سلتا فيغو، حيث سيكون بإمكان برشلونة الانفراد بصدارة جدول الترتيب حال فوزه بهذه المباراة، على الأقل لمدة 24 ساعة.

كما يلتقي أيضا جيرونا مع ريال مايوركا، وأوساسونا مع إشبيلية، وألميريا مع فالنسيا.

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