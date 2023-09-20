بهدف قاتل.. بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز على يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على يونيون برلين الألماني بهدف مقابل لا شيء، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

بيلينغهام ينقذ «الملكي»

سجل هدف المباراة الوحيد جود بيلينغهام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، ليعتلي ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل يونيون برلين المجموعة من دون أي نقاط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويلعب الفريق الملكي ضمن المجموعة الثالثة مع كل من سبورتينغ براغا البرتغالي ونابولي الإيطالي ويونيون برلين.

وأحبط ريال مدريد جماهيره على مدى 94 دقيقة كاملة، والتي كانت تنتظر انطلاقته النارية في البطولة الأهم في القارة، بحثا عن استعادة لقبها الذي خسره الفريق الموسم الماضي بخروجه من نصف النهائي على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وسيخوض ريال مدريد مباراة مرتقبة خارج ملعبه على ملعب إستاد دييغو أرماندو مارادونا أمام نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، 3 أكتوبر المقبل.

فوز كوبنهاغن على غلطة سراي

وفي مباراة ثانية بالمجموعة الأولى، حقق كوبنهاغن الدنماركي تعادلا مثيرا 2-2 أمام مستضيفه غلطة سراي التركي بالجولة الأولى من دور المجموعات.

سجل هدف كوبنهاغن الأول محمد اليونسي في الدقيقة 35، بينما عزز زميله ديوغو جونسالفيس التقدم في الدقيقة 58.

وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز الفريق الدنماركي، انتفض أصحاب الأرض، وسجلوا هدفين متتاليين في الدقيقتين 86 و88 عن طريق ساشا بوي وتيتي.