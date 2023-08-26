قلق في ريال مدريد من إصابة فينيسيوس.. وأنشيلوتي: ليست خطيرة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض المهاجم الدولي البرازيلي لفريق ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، أمس الجمعة، لإصابة ليست خطيرة، ليغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليغا».

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وشخصت الإصابة بمشكلة عضلية في الساق، بعدما خرج في الدقيقة 15 من فوز فريقه 1-0 على سيلتا فيغو. وقد يغيب اللاعب البالغ عمره 23 عاماً أيضاً عن مباراتي البرازيل أمام بوليفيا وبيرو في تصفيات كأس العالم في الثامن والثاني عشر من سبتمبر المقبل على الترتيب، بخلاف مباراة خيتافي التي ستقام في الثاني من الشهر نفسه، حسب «رويترز».

أنشيلوتي يتحدث عن طبيعة إصابة فينيسيوس

من جهته، أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن مهاجمه سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام خيتافي في الدوري الإسباني بسبب مشكلة عضلية في الساق، وأن الإصابة ليست خطيرة، وأنه على ثقة أن اللاعب سيتعافى في الوقت المناسب، للعودة للمنافسات بعد التوقف الدولي.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين: «عانى فينيسيوس بعض الآلام العضلية في الساق. ليست بالأمر الخطير جدا. حاول اللعب، لكنها كانت تزعجه، وآثرنا استبداله».

هذه الإصابة العضلية الأولى التي يتعرض لها الجناح الأيسر الذي سجل 28 هدفاً، ومرر 19 تمريرة حاسمة مع ريال منذ بداية الموسم الماضي.