تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز عقب خسارة مباراة «كلاسيكو» الأرض على يد ريال مدريد بهدف مقابل هدفين في قمة الجولة الحادية عشرة للدوري الإسباني أن النتيجة غير عادلة، إلا أنه أبدى رضاه عن أداء فريقه.

تشافي راض عن أداء برشلونة

وقال تشافي في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب لويس كومبانيس الأولمبي اليوم السبت: «برشلونة سجل هدفًا في 60 دقيقة من السيطرة، بينما سجل المنافس هدفين في آخر 20 دقيقة».

وأضاف تشافي: «برشلونة كان يلعب بشكل جيد حتى الدقيقة 60، ولكن قد يكون الإرهاق قد تسبب في تطبيق الضغط العالي بشكل جيد، وريال مدريد فريق كبير بطبيعة الحال، ويمتلك مواطن قوة عديدة».

كما أكد تشافي هيرنانديز أن فريق ريال مدريد ضغط بشكل أكبر من الأمام، وأوجد مواقف فردية عديدة، وهو الأمر الذي حرم لاعبي برشلونة من الاحتفاظ بالكرة لفترات أطول.

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واختتم تشافي تصريحاته بالقول: «كمشجع كبير لبرشلونة أشعر بالإحباط والغضب. يجب أن نشكر الجماهير التي احتشدت في المدرجات، ونقول لهم إننا سنواصل العمل لإسعادهم».

وتكبد برشلونة خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري، ليبقى في المركز الثالث موقتًا بـ24 نقطة.